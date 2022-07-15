بعد أنباء إصابته بـ"السرطان"..السعوديون يدعون بالشفاء لإبراهيم العسيري

تفاعل طيف واسع من السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي مع مواطنهم المشهور وصانع المحتوى إبراهيم العسيري، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكان ”العسيري“ أعلن عبر حسابه في موقع ”تويتر“ عن تعرضه لأزمة صحية، لم يكشف تفاصيلها، لكنه ”طلب الدعاء من جمهوره“.

وكتب في تغريدته، في نهاية مايو/ أيار الماضي: ”لعلّ أحد منكم الى الله اقرب، احتاج جداً دعواتكم متعب جداً، (أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)“.

وظهر إبراهيم العسيري، لاحقا، في فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“ من داخل المستشفى، مشددا على أن ”صحته أفضل“، ليطلب مجددا ”الدعاء“.

ولم يكشف ”العسيري“ أي تفاصيل بشأن طبيعة الأزمة التي ألمت به، لكنه ألمح في منشور نشره على ”سناب شات“ من داخل المستشفى السعودي الألماني الذي يتلقى علاجه فيه، أن حالته الصحية تتعلق بـ“المخ والأعصاب“.

بدورهم، تناقل العديد من مستخدمي مواقع التواصل، أنباء عن إصابته ”بورم في المخ“.

وقال مستخدم إنه سمع من أحد المشاهير أنه يعاني من ورم في المخ: ”سمعت من أحد المشاهير أنه في ورم ادعوا له بالشفاء العاجل والعافية وجميع مرضى المسلمين يارب“.

وأيده آخر، إذ أوضح أن ”المشهور بريك الشلوي تحدث عن إصابة إبراهيم العسيري بورم“، معلقا: ”نقلًا عن بريك الشلوي “ ف سناب “ مصاب ب ورم اسأل الله رب العرش العظيم ان يشفيه وجميع مرضى المسلمين“.

إلى ذلك انهالت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء للعسيري.

ودعا له المشهور فهد مطر: ”الله يشفيك يا ابراهيم ويجمع لك بين الاجر والعافية ما قد قبلتك لكن نحبك ونحب مواضيعك الجميلة“.

وكتب الناشط المعروف عبدالله مبارك الغياثات: ”دعواتكم لأخي الغالي، الأستاذ #ابراهيم_العسيري صاحب المقاطع الجميلة والمفيدة والنّشط في بعض وسائل التواصل صاحب هذا الحساب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه يارب العالمين ويجمع له بين الأجر والعافية وما يشوف شر ويقوم بالسلامة، هذه احدى مقاطعه الله يشفيه“.

وعلق رجل الأعمال بندر محمد الضحيك: ”اللهم في اليوم الفضيل ان تشفي جسده المتعب و ترد له عافيته اللهم يامن تعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دُعاء اليائسين إشفه و إشفي مرضى المسلمين اجمعين شفاء لا يغادر سقما يارب ياكريم“.

ويتميز إبراهيم العسيري، بنشر المحتوى الإرشادي والتربوي، إذ يتابعه عبر تطبيق ”سناب شات“ أكثر من مليوني متابع، بينما يتابعه عبر ”تيك توك“ أكثر من مليون متابع.