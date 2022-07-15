هند صبري تكشف أسباب تصدر "كيرة والجن" إيرادات السينما المصرية

كشفت الفنانة التونسية هند صبري أسباب تصدر فيلم ”كيرة والجن“، الذي شاركت في بطولته مع النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، لإيرادات السينما المصرية.

وقالت صبري، إن النجمين المصريين ”عز وكريم هما السبب الرئيس وراء نجاح الفيلم“، مشيرة إلى أن ”وجودهما يمثل عامل جذب للجمهور، فلكل منهما جماهيرية عريضة بالوطن العربي، وليس بمصر فقط“.

وأضافت لـ“إرم نيوز“: ”أتوقع أن يظل الفيلم على قمة إيرادات السينما لفترة طويلة، وسيكون أكثر فيلم في تاريخ السينما العربية تحقيقا للإيرادات“.

وأشارت إلى أن ”الفيلم عبارة عن توليفة متكاملة تحوي جميع عناصر النجاح، من سيناريو قوي يحاكي فترة زمنية هامة من تاريخ مصر، ومخرج مميز يهتم بأدق التفاصيل بالعمل، وفريق عمل مميز، وشركة إنتاج تنفق بسخاء على العمل“.

وتابعت: ”منذ قراءتي لسيناريو الفيلم وقد أيقنت بأنه سيكون علامة بارزة في تاريخ السينما، وسيحقق نجاحا لم يحققه أحد من قبل، وسعيدة وفخورة بكوني أحد أفراد هذا العمل الكبير بنجومه ومخرجه وصناعه“.

وأكدت هند صبري، أنها ”لا تهتم بالمنافسة بين الأعمال، لكنها فقط تهتم بأعمالها“، لافتة إلى أن ”وجود أكثر من عمل قوي في الموسم ذاته هو أمر جيد بالنسبة لصناعة السينما، والجمهور هو المستفيد الأول من ذلك“.

وأوضحت النجمة التونسية، أنها ”استعدت جيدا لشخصية دولت فهمي التي جسدتها في الفيلم، فهي مناضلة مصرية واجهت الاحتلال الإنجليزي لمصر“، موضحة أنها ”تدربت على حمل السلاح من أجل الفيلم“.

ويتصدر فيلم ”كيرة والجن“ لكريم عبدالعزيز وأحمد عز قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة والأكثر تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وحقق أرقامًا قياسية هي الأولى في أول أسبوع عرض، وبلغ إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن 53 مليونًا و276 ألف جنيه.

وتقترب أفلام العيد المتصدرة تلك من الوصول إلى حاجز 100 مليون جنيه إيرادات، وسط منافسة قوية بين النجوم للترويج لأفلامهم واستقطاب أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.