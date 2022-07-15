لاعب خليجي "مشهور" يعتدي على شرطيين في البحرين

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين بحبس لاعب كرة قدم مشهور من جنسية خليجية، بعد اعتدائه بالضرب على شرطيين وسبهما وإهانتهما.

وبحسب صحيفة ”الأيام“ المحلية، فإن المجني عليه الأول (شرطي) أكد أنه كان في مناوبة في يوم الواقعة، وتلقى اتصالا هاتفيا من غرفة العمليات، جاء فيه أنه هناك سوء تفاهم بين مسافرين وموظفي الجمارك في ساحة الجمارك.

وإثر ذلك، توجه الشرطي المعني إلى الموقع، وأبلغه موظفو الجمارك أنه تم إدخال المتهم إلى المكتب، وحين دخل إلى المكتب شاهد المتهم وهو جالس في أحد المقاعد وكان بحالة غير طبيعية.

وعندما سأل الشرطي، شقيق المتهم، عما حدث للأخير، أخبره أن ”المتهم“ رفض أن يتم تفتيشه وعليه قام بمحاولة إقناعه بأن يتم تفتيشه بالتعاون مع موظفي الجمارك، إلا أن المتهم رفض ذلك وقام بالصراخ والتلفظ عليه ورجل الأمن الآخر.

وقال المجني عليه الأول إن ”المتهم وقف وقام بإمساكه من صدره بقوة، وعليه قام بإرجاعه للجلوس على المقعد، لكن المتهم استمر بالتلفظ عليه“، لافتا أن ”شقيق المتهم كان يحاول تهدئته“.

وأضاف أنه في تلك الأثناء اتصل بنائب العريف من أجل الأصفاد الحديدية، وعليه حضر الأخير مع الأصفاد.

وتابع المجني عليه الأول بأن ”المتهم استمر في الصراخ والتلفظ عليه وعلى نائب العريف، كما كان يقوم بالبصق عليهما، وقام بالتهجم عليهما مانعًا وضع الأصفاد الحديدية بيديه، إذ إنه تلقى عدة ضربات عشوائية ما سبب له رضوضًا في يديه حتى تمكن ونائب العريف من وضع الأصفاد الحديدية والسيطرة عليه وتفتيشه ونقله إلى الإدارة الأمنية“.

وأكد المجني عليه أن ”المتهم استمر في الصراخ والتلفظ عليهما وشتمهما، وبوصولهما إلى المديرية وإنزاله قام المتهم بنطح رأسه برأسه مرتين بقوة والصراخ والتلفظ عليهما، وقاما بإدخاله إلى الداخل، وحينها قام مرة أخرى بنطح رأس نائب العريف برأسه كذلك بقوة.

يذكر أنه لم يتم الكشف عن هوية اللاعب أو جنسيته.