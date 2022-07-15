أيتن عامر تكشف حقيقة إجرائها عملية "تكميم المعدة"

كشفت الفنانة المصرية أيتن عامر، حقيقة إجرائها جراحة ”تكميم المعدة“، بعد ظهورها وقد خسرت كثيرا من وزنها.

وكانت مواقع صحفية وصفحات مهتمة بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء عن خضوع أيتن عامر لعملية تكميم المعدة، بعد إنجاب طفلها الثاني، وهو ما نفته آيتن عامر.

وقالت الفنانة المصرية خلال لقائها ببرنامج ”معكم منى الشاذلي“ المذاع عبر فضائية cbc المصرية: ”سبب فقداني الكثير من وزني خلال فترة قصيرة بعد ولادتي لابني الثاني، يوسف، هي إرادتي في الالتزام بنظام غذائي صارم“.

وأضافت: ”لم أخضع لعملية تكميم في المعدة، كما يتهمني الكثير من الجمهور“.

وعن رحلتها مع فقدان الوزن، قالت: ”خضعت لنظام غذائي، وأحيانا كنت أصاب بإحباط وأعود لتناول الأكل والنشويات والشوكولاته فأزيد وأشعر بالامتلاء، لكني بعدها أعود للنظام الغذائي مرة أخرى.. مريت بإخفاقات صعبة ولكن النتيجة تستحق المشقة“.

من جانب آخر، أعربت أيتن عامر، عن انزعاجها من تصريح شقيقتها الفنانة وفاء عامر، حول خيانة الزوج، والذى قالت فيه: ”لو جوزى خانى يبقى العيب فيا“.

وقالت آيتين إنها ”اختلفت مع شقيقتها بعد هذا التصريح، وأخبرتها أنه غير مناسب لأنه لا يوجد مبرر للخيانة“.