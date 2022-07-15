مي العيدان تتعرض لانتقادات حادة بسبب تدوينة عن "المايوه"

تعرضت الإعلامية الكويتية مي العيدان لانتقادات من قبل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدوينة انتقدت خلالها من يهاجمون مرتديات ”المايوه“ على البحر.

وكتبت مي العيدان تدوينة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها: ”يعني بحر الناس شنو تلبس إلا مايوهات؟“.

وأضافت الإعلامية الكويتية: ”بكل العالم لبس البحر مايوه.. شنو تبون يلبسون مثلا.. ثول الصلاة وهم يتسبحون؟“.

وانتقد متابعو مي العيدان تدوينتها، مشيرين إلى أن الدين الإسلامي يحرم ذلك، حيث كتب عمر أحمد: ”إنتي خطر على مجتمعنا“.

وعلقت إحدى ناشطات انستغرام على تدوينة مي العيدان قائلة: ”لا يسبحون إلا في مكان مغلق استر لهم، وخل يسبحون بمايوه وبعد مفصحين عادي؟“.

وكتب آخر: ”المايو والبحر ليس للمسلمات واذا البعض يقول حرية شخصية أعتقد الإسلام قواعده ثابتة ما به فقرة أو ركن من أركانه الحرية الشخصية“.

وعلقت ناشطة تدعى ”ماريا“: ”مع احترامي ست مي بس مرات تهاجمين الفنانات إذا لبسهم مو محتشم لحد الآن اتذكر أنتقدتي لبس فستان الفنانة ليلى عبد الله في حفلة الزفاف من ترقص مع بقية الفنانات والآن تقولين لَبْس المايوه شي عادي؟ يعني حضرتج كـ إمرأة عربية شرقية مناسب تشوفين هذا اللبس؟ هذا التناقض عجيب؟

وأصيبت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، مي العيدان، مؤخرا، بأزمة صحية طارئة أدخلتها المستشفى.

ونشرت العيدان، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من داخل المستشفى، الذي نقلت إليه بعد تعرضها للأزمة الطارئة.

واكتفت بالتعليق على الصورة: ”الحمد لله على كل حال“، دون أن تكشف أي تفاصيل بشأن وضعها الصحي.