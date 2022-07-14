بعد غياب لعامين.. افتتاح مهرجان قرطاج بعرض "نوبة، عشاق الدنيا"

افتتح مهرجان قرطاج الدولي في تونس، يوم الخميس، دورته الـ56، وذلك بعد انقطاع لعامين سببه تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشارك في المهرجان لهذا العام، عدد من نجوم الفن البارزين، مثل السوري نور مهنا، واللبناني راغب علامة، والتونسي صابر الرباعي، والمصرية شيرين عبد الوهاب، وغيرهم.

وتتوزع عروض المهرجان بين 15 عرضا تونسيا، و10 عروض عربية، و8 من سائر دول العالم.

وافتتح مهرجان قرطاج بتكريم نجمة التنس التونسية أنس جابر، قبل أن يبدأ عرضا لطاقم عمل المسلسل التلفزيوني الذي ذاع صيته العام الماضي ”نوبة، عشاق الدنيا“ لمخرجه عبد الحميد بوشناق نجل الفنان التونسي لطفي بوشناق، وذلك وسط حضور جماهيري غير مسبوق.

وستحيي شيرين عبد الوهاب، حفل الاختتام في 20 آب/ أغسطس الماضي، وستكون هناك عروض عالمية تشمل الأخوة جاكسون، وفنانين من كوريا الجنوبية، وهو ما جعل تذاكر عدة عروض تنفذ قبل أيام.

وقال يوسف الأشخم مدير المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في تونس، إنه ”مسرور ببرنامج الدورة الحالية وبعودة المهرجان“.

واعتبر الأشخم في ندوة صحفية بمدينة الحمامات الساحلية، أن ”المهرجان يعتبر رابطا للجهات والعائلات“، مضيفا أن المشعل بين أيدينا لإعادة بريق المهرجان الذي لم يخفت“.

ومن جانبه، قال كمال الفرجاني مدير الدورة 56 للمهرجان إن ”هذه الدورة تفتتح بعرض عشاق الدنيا لعبد الحميد بوشناق بمشاركة عدد من الفنانين والمسرحيين وسيكون الاختتام مع الفنانة المصرية شيرين في إطار الاحتفاء بالسنة المصرية التونسية“.

وتُقدر تكلفة المهرجان بحسب تصريحات لمسؤولين في وزارة الثقافة، بثلاث مليارات دينار تونسي (حوالي مليون دولار)، أي بتراجع بـ 40% عن الدورة 55 التي أقيمت في 2019، والتي بلغت 5 مليارات دينار تونسي.