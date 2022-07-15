هند القحطاني تثير جدلا بعد كشفها عن تكلفة علاج قطها

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، الجدل بإعلانها تكلفة علاج قطها، والتي بلغت رقما اعتبره البعض ”خياليا“.

ونشرت هند القحطاني مجموعة من مقاطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على ”سناب شات“، أعلنت خلالها عن تعرض قطها لوعكة صحية، حيث ظهر القط وهو في حالة خمول، ووصفته في تعليق على الفيديو بـ“الهادئ الجميل“.

ووثقت القحطاني لحظة وجودها بإحدى المستشفيات الخاصة بالحيوانات في أمريكا، وكشفت عن تكلفة علاج قطها، حيث أكدت أن علاجه تكلف 26 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 7000 دولار أمريكي، معلقة: ”فداه الدنيا.. هذا فرد من أسرتنا“.

وعلق كثير من المتابعين، على تكلفة علاج قط هند القحطاني، معربين عن استغرابهم من ”تعمدها“ الكشف عن ثمن العديد من الأشياء التي تشتريها أو تقوم بها.

وعادة ما تثير القحطاني الجدل بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت قد كشفت القحطاني، مؤخرا عن عمرها الحقيقي.

وبينت أنها ”من مواليد عام 1984، وأن عمرها مطابق من عمر النجمتين اللبنانيتين ميريام فارس ونادين نجيم“.