كيفن سبيسي يدفع ببراءته وينفي اتهامات بارتكاب جرائم جنسية

دفع الممثل كيفن سبيسي، الحائز على جائزة الأوسكار، ببراءته اليوم الخميس، ونفى اتهامات بارتكاب جرائم جنسية قبل 20 عاما تقريبا، قبل أن يحال إلى المحاكمة في العاصمة البريطانية لندن العام المقبل.

ويُتهم سبيسي بارتكاب 5 جرائم في بريطانيا، من بينها 4 جرائم اعتداء جنسي عن طريق اللمس، وجريمة أخرى أكثر خطورة تتمثل في إرغام شخص على ممارسة الجنس.

وقال الممثل والمنتج الأمريكي، البالغ من العمر 62 عامًا، الذي قُدم باسم كيفن سبيسي فاولر، إنه ”بريء“ حين وُجهت إليه كل تهمة على حدة في محكمة أولد بيلي الجنائية المركزية في لندن.

وجلس سبيسي، الذي كان يضع نظارة ويرتدي حلة زرقاء فاتحة، في قفص الاتهام خلال الجلسة، التي استمرت لمدة 20 دقيقة، وتم تحديد موعد المحاكمة في الـ6 من شهر يونيو/حزيران المقبل.

وذكر سبيسي للقاضي في نهاية الجلسة: ”أشكرك يا سيادة القاضي“، وتم الإفراج عنه بكفالة غير مشروطة.

وفي حالة إدانة سبيسي بارتكاب جرائم اعتداء جنسي، ربما يواجه عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر أو غرامة كبيرة، في حين أن الجريمة الأكثر خطورة يُعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

وقالت الشرطة إن الاعتداءات المزعومة وقعت ما بين شهر مارس/آذار لعام 2005، وشهر أبريل/نيسان من عام 2013، وكان 4 منها في العاصمة البريطانية وواحدة في جلوستشير بغرب إنجلترا.

وشملت الجرائم الاعتداء على رجل في الأربعينيات من عمره الآن ورجلين في الثلاثينيات من عمرهما الآن.

واختفى سبيسي، الذي كان يوما أحد أكبر نجوم هوليود، عن الأنظار إلى حد كبير منذ اتهامه بسوء السلوك الجنسي قبل 5 سنوات.

وبعد الكشف عن الاتهامات تم استبعاد سبيسي، الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم ”أمريكان بيوتي“ أو (الجمال الأمريكي)، من البرنامج التلفزيوني ”هاوس أوف كاردز“ أو (بيت البطاقات) ومن فيلم ”أوول ذا ماني إن ذا ورلد“ أو (كل أموال العالم).