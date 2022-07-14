بدور البراهيم تكشف موقفها من العودة للحجاب

كشفت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، أنها ستعود قريبًا لارتداء الحجاب والعباءة، وهو أمر أثارت به الجدل مرارًا وتكرارًا.

ونشرت ”البراهيم“ مقطع فيديو ردت فيه على منتقدي إطلالاتها، واستعرضت رسائل عدد من متابعيها، والتي علّقوا فيها على إطلالة والدتها ووضعوها في مقارنة معها، بعد أن ظهرت الأم مرتدية النقاب، وتؤدي فريضة الصلاة.

ومن بين الرسائل التي نشرتها ”البراهيم“ رسالة جاء فيها: ”ما شاء الله عليها رغم أنها كبيرة في السن إلا أنها لم تتنازل عن عباءتها ونقابها وحشمتها، الله يكتب لها الأجر، وياليتك تصيرين مثل أمك، ترى هي الصح وأنت على خطأ“، وهو ما ردت عليه البراهيم، قائلة ”ما شاء الله العيلة كلها بنقابها“.



وردًا على ظهورها محجبة قالت البراهيم: “للأمانة أنا لم أتحجب”، مبينة أن ارتداء الحجاب كان من أجل الإعلان فقط، حيثُ قالت: ”فقط ارتديت الحجاب احترمًا للمحتوى الذي أقدمه، وهو إعلان لجمعية خيرية، هذا يعد احترامًا“.

وأضافت: “أعترف بأن عدم ارتدائي للحجاب حرام، وعارفة أن الحجاب فرض، وغصبًا عني المفروض أن أسويه“.

وفي رسالة أخرى كتبت متابعة: “هذه أمك ما شاء الله عليها بحجابها، طيب ليش ما اطَّلعتي عليها، الله يهديك يازين الحجاب والحشمة” لترد البراهيم، قائلة: “مو بس أمي، العيلة كاملة نفس الشيء، بنات عمي، وبنات خالي، وكلهن حتى ما يلبسن الملون ، وأزيدكم من الشعر بيتًا همّه ماليهن الالتزام، الله يهديني، وإن شاء الله أصير مثلهن، وإن شاء الله أرجع لحجابي وعبايتي وهذا قريب قريب جدًا إن شاء الله“.

ومضت قائلة: ”حسستوني أني وضعي صعب، لكن أنا كثير أحسن من غيري من المشاهير صح؟ ولا تفكرون أنه كل بنت نفس أمها، ولا كل عيال نفس أمهم، يعني أنا بناتي بحجابهم وعباياتهم محتشمات، وأنا محتشمة بأخلاقي، وذوقي، وتربيتي، وأصلي، ومبادئي، وديني، فيَّ أشياء كثير يعني مو بس الحجاب هو إللي يخليني في القمة، ياما ناس قاطين الحجاب بس محترمين وأخلاقهم عالية، ما بشجع، أنا قريبًا راح ألبس العباءة وأتحجب، حالي حال العالم والناس، ولديني أصلًا“.

وأشارت ”البراهيم“: ”هناك بذرة داخلي تقولّي ارجعي يا بدور، يوميًا بذرة داخلي تقولّي ارجعي يا بدور مثل الأول، فقريبًا سأعود للحجاب والعباءة“.