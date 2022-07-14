وفاة "الشيف عمر" أصغر طاه مغربي بعد صراع مع المرض

توفي الطفل المغربي عمر عرشان، الشهير بـ ”الشيف عمر“، يوم الخميس، عن عمر ناهز 16 عاما؛ بعد صراع طويل مع مرض نادر يسمى ”التليف العضلي“.

وكان ”عمر“ أدخل على إثر هذا المرض إلى المستشفى، قبل أيام قليلة؛ بسبب تدهور حالته الصحية.

ونزل خبر وفاة الطفل كالصاعقة على عشاقه ومتابعيه، حيث يعتبر أصغر طاه مغربي.

وتمكن ”الشيف عمر“ عبر حبه لفن الطبخ، من تحقيق نجاح كبير بتقديم مجموعة من الوصفات على قناته بموقع ”يوتيوب“، مكتسبا ذلك اللقب.

وبدأت علاقته مع الطبخ منذ سن الخامسة، بتشجيع من والدته التي وجدت في هذه الهواية وسيلة لمحاربة مرضه، خصوصا أنه يجد صعوبة في تحريك يديه، كما نصح الطبيب بالعمل على تحريكهما وترويضهما باستمرار.

ورغم الإعاقة التي كان يعاني منها منذ ولادته بسبب مرض ”الميوباثيا“، كان عمر عرشان، متفوقا في دراسته، ويتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية، وتوج بجائزة ”الويب“ في 2017.

وتم تعيينه من قبل منظمة “اليونيسيف” السنة الماضية، كسفير لحقوق الأطفال تقديرا لجهوده في نشر ثقافة حقوق الطفل.

وكتب في مدونته على ”اليونيسيف“: ”أشعر أن موقفي الإيجابي ينتقل إلى الآخرين. أنا طفل أتحدى المشاكل، وأنا واسع الحيلة، وتجربتي الشخصية تشعرني أنني ناضج بالنسبة لعمري“.

وقال: ”هدفي في الحياة هو أنني أريد أن أعلم الآخرين، أنه رغم المرض ونظرة الوصم، يمكنهم تحقيق أهدافهم. والأمر يعتمد عليهم“.

وتابع: ”كل شخص لديه قوة جبارة في دخيلة نفسه. نحن فقط بحاجة إلى التعمق داخل أنفسنا لاكتشاف هذه المرونة غير العادية التي تميزنا نحن معشر البشر“.

وكان الصغير ”الشيف عمر“ يحمل بداخله شعلة من الأمل والطموح، وله مقولة خاصة يؤمن بها هي: ”أنا لا أختلف عنك، ولكني مختلف مثلك“، بالإضافة إلى العديد من الأحلام الجميلة التي عبر عنها خلال البرامج التي استضافته.

ولعل أبرز لقاء له كان مع النجم أحمد حلمي في برنامجه التلفزيوني ”نجوم صغار“، حيث عبر ”الشيف عمر“ عام 2019، عن أمله بأن يصبح مدرب كرة.

كما عبر عن أمنيته بأن يفتح مطعما خاصا به حين يبلغ سن الـ 14 أو الـ 16، ليصبح أصغر رجل أعمال ويمنح تبرعات للأطباء حتى يكتشفوا علاجا للأطفال المرضى أمثاله.