سمول كابتشينو يبرر عدم حفظه "آية الكرسي" ويهاجم منتقديه

خرج المشهور السعودي سعد العنزي صاحب لقب ”سمول كابتشينو“ لتبرير عدم حفظه ”آية الكرسي“ الكريمة من سورة البقرة بالقرآن الكريم، مهاجمًا منتقديه بسبب تلعثمه في تلاوتها.

وكان ”سمول كابتشينو“ قد تعرض للإحراج خلال بث مباشر مع أحد الأشخاص، حيث طلب منه الأخير اختيار أي سورة من القرآن وقراءتها خلال الفيديو، ليختار الأخير آية الكرسي، لكنه لم يستطع قراءتها، لينهي معه الشخص الذي ظهر في الفيديو المقطع بترديد كلمة “روح.. روح”، وهو ما أظهر المشهور السعودي وقد بدت عليه علامات الإحراج.

وعاب طيف واسع من متابعي البث المباشر عدم حفظ ”سمول كابتشينو“ لآية الكرسي، خاصة وأنها من الآيات المعروفة ويحفظها الكبار والصغار، حسب رأي البعض، فيما دافع عنه آخرون معتبرين أنه تفاجأ بطلب قراءة القرآن.

وقال العنزي: ”في وحدة تقول مو لازم تكون مفتي عشان تحفظ آية الكرسي، مين قالك إني ماني حافظها، فرقي بين ماني حافظها وبين إني غلطت، ترى عادي المسألة“.

وأضاف: ”وفرضا ماني حافظها وين المشكلة، اعتبريني ماني حافظها قولي إني ما حافظها، وين المشكلة عادي، تخصصي كامل بعيدا عن الشريعة، وين المشكلة، ما حفظت ولا آية من القرآن وين المشكلة“.

وتابع موجهًا حديثه للفتاة: ”في مشكلة معينة معاك؟ حاولي ترتقين بفكرك بس هذا اللي أنا أبيه“.