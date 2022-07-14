مشهور سعودي يهين رهف القحطاني خلال تحد على "تيك توك"

وجه المشهور والمعروف باسم ”ركن المعرفة“، إهانات وإساءات للمشهورة السعودية رهف القحطاني، وذلك بعد دعمها المشهور ”دغدغني“ خلال تحدي بث مباشر على تطبيق ”تيك توك“.

وكان مشهورا ”تيك توك“، صاحبي حسابين باسمي ”ركن المعرفة“ و“دغدغني“، قد تواجها في تحدٍّ، يتم دعمه عبر التصويت وتقديم الهدايا لدعم المتنافسين.

وقررت رهف القحطاني، آنذاك، المشاركة في التصويت لصالح حساب ”دغدغني“ ضد ”ركن المعرفة“، ما استفز الأخير، الذي بدأ بتوجيه الإهانات لها.

وأهان ”ركن المعرفة“، رهف القحطاني قائلاً: ”والله العظيم لو تجي وتدعمني لأسوقها بالجزمة والله“.

وبينما رحب ”دغدغني“ بتصويت المشهورة السعودية له، استمر ”ركن المعرفة“ بتوجيه الإساءات لها، إذ كرر كلمة ”مالديفز“ عدة مرات، بغرض السخرية منها.

وبعد استفزازه من قبل غريمه في التحدي ”دغدغني“، الذي هاجمه بالقول إنه ”يتناول طعامه في مطاعم رخيصة“، رد ”ركن المعرفة“ بإهانة جديدة لرهف القحطاني، إذ أكد أنه على استعداد لتناول طعامه في مطاعم رخيصة، أفضل من جريه وراء مسابح ”المالديفز“.

وتابع ”ركن المعرفة“ في إساءته المتعمدة لرهف القحطاني، قائلا: ”راعية قضايا مو انا اللي تفصخت“، في إشارة إلى تغريمها في السعودية، بسبب رحلتها إلى المالديف.

وبعد أن تمكن ”ركن المعرفة“ من الفوز في التحدي وإخراج ”دغدغني“، هاجم رهف القحطاني، معلقا: ”يدعموني مطانيخ مايدعموني البنات وسلقهن مايدعموني عرق المالديف من مسابح المالديف“.

وشدد على أن داعميه في التحديات هم من الرجال، وليس كأمثال رهف القحطاني.

وألمح بطريقة غير مباشرة إلى المشهورة السعودية، إذ اتهمها بالوصول إلى الشهرة بما أسماه ”قلة حياء“، متابعا: ”كل من قل حياه صار مشهورا، كل فاقد للحياء صار مشهور وصار عنده فلوس“.

وقبل نحو شهرين، أثارت كل من المشهورتين السعوديتين رهف القحطاني ومروج الرحيلي جدلا واسعا بين متابعين، بعد توثيقهما رحلتهما معا إلى المالديف.

وإثر ذلك، أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية قرارها بفرض غرامة مالية ضدهما، إذ تم تغريمهما مناصفة بقيمة 400 ألف ريال سعودي.

وقال متابعون إن ”الفيديو المسيء“ الذي تسبب بتغريم المشهورتين، يعود إلى ”الإساءة لشعب المالديف“، حين ظهرت رهف مع مروج في فيديو وهي تمزح قائلة: ”يا مالديفز“.