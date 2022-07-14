أفلام عيد الأضحى.. احتدام التنافس بين "عمهم" محمد إمام وتامر حسني

احتدم التنافس بين أفلام عيد الأضحى 2022 في دور السينما المصرية، وأبرزها فيلم ”عمهم“ لمحمد إمام وفيلم ”بحبك“ لتامر حسني، في ظل تقارب ملحوظ في إيرادات الفيلمين.

ويتصدر فيلم ”كيرة والجن“ لكريم عبدالعزيز وأحمد عز قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة والأكثر تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، محققًا أرقامًا قياسية هي الأولى في أول أسبوع عرض، وبلغ إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن 53 مليونًا و276 ألف جنيه.

وتقترب أفلام العيد المتصدرة تلك من الوصول إلى حاجز 100 مليون جنيه إيرادات، وسط منافسة قوية بين النجوم للترويج لأفلامهم واستقطاب أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

وكشف تامر حسني في منشور عبر فيسبوك عن إيرادات فيلمه قائلا ”..الإيراد المحلي يكون داخل مصر فقط والحمدلله في رابع أيام العيد وصل إيراد فيلم بحبك، داخل مصر إلى 19 مليون جنيه ونصف المليون والإيراد الدولي 154 مليون جنيه بمجموع 173 مليونا ونصف المليون حتى الآن“.

وحقق فيلم ”عمهم“ لنجل الزعيم عادل إمام إيرادات بلغت 3 ملايين و457 ألف جنيه ليلة رابع أيام عيد الأضحى، جامعًا حتى الآن 16 مليونًا و690 ألف جنيه، ليحتل المركز الثالث فى شباك التذاكر، بعد فيلمي ”كيرة والجن“ و“بحبك“ لتامر حسني.

وقال محمد إمام تعليقًا على ما حققه الفيلم حتى الآن، في تغريدة عبر تويتر ”سعيد جدا بكل كلامكم الحلو اللي بيجيلي على #عمهم .. وبالإيرادات العالية اللي عاملها الفيلم في #مصر أول كام يوم .. شكرا ليكم جميعًا .. #الحمدلله“.