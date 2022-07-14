بعد ملاسنات بينها وبين شهاب ملح.. مروة راتب تستعين بـ"بودي غارد"

اشتد التلاسن بين مشهوري مواقع التواصل الاجتماعي شهاب ملح ومروة راتب، إثر تصاعد الأزمة بينهما مؤخراً.

وعمد المشهور الإيراني شهاب ملح على حسابه في ”إنستغرام“ إلى نشر صورة لمروة راتب، مقارنا بمظهرها وهي تضع ”فلتر“ ومن دونه.

وسخر كذلك عبر فيديو بثه في ”سناب شات“، من مروة راتب، بعد رفضها اعتذاره، بعد لقائه بها.

ووصف شهاب ملح، ”راتب“، أنها ”على أرض الواقع، تبدو مختلفة تماما، وغير جميلة“، معلقا: ”الله يخلي الفلاتر بس“.

وشدد على أن ”الاعتذار من شيم الكبار“، مبينا أنها ”بعمر والدته، بينما هو بعمر ابنها الصغير، وهو الأمر الذي دفعه لطلب الاعتذار منها، احتراما لعمرها“، وفق تعبيره.

وتابع في معرض حديثه: ”إنتي كبر امي وأنا مثل ولدج الصغير المفروض تسامحيني، أنا مثل ولدج الصغير“.

وقال إن ”رفض مروة لاعتذاره كشف شخصيتها الحقيقية“، مضيفا: ”زعلانة، زعل بو يعل، شو سويلج، زعلي“.

بدورها، ردت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب على سخرية ”شهاب ملح“، واصفة إياه بـ“النمر الوردي“.

وقالت في فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ إنها ”حين رأته صدمت بسبب مظهره بدون فلتر“، مؤكدة أن ”حجمه يشبه الفأر“.

وتابعت بسخرية أن ”أفضل ما كان في مظهره، هو حذاؤه“.

وطلبت من متابعيها عدم إخبارها بما يصدر منه في المرات القادمة، مشددة أنها ”ستقوم باستئجار حراس شخصيين، لحمايتها، في حال فكر شهاب ملح بالاقتراب منها مجددا“.

وعلقت بالقول: ”من يوم ورايح تحركاتي كلها مع بدي جارديه اذا يريد يوطوط صوبي عن بعد عشر كيلو متر يصور والله يسوونه هريس“.

ولاحقا، وثقت مروة راتب في فيديو، سيرها في شوارع تركيا، وبرفقتها حارسان شخصيان، إضافة إلى شقيقتها.

وعمدت ”راتب“ إلى إظهار إقبال الناس عليها، والتقاطها صورا معهم.

كما قامت بتحدي شهاب بعد أن نشر صورها ”دون فلتر“، معلنة أنها ”ستقوم بالتصوير طوال اليوم دون فلتر“.

وكان شهاب ملح فاجأ مروة راتب قبل يومين في أحد شوارع إسطنبول حيث يتواجدان في الوقت الحالي، وكان ينتظرها للاعتذار منها.

ووثق ”شهاب“ عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تعقبه لمروة في الشارع، حيث أشار إلى أنه علم بموقعها من خلال الفيديوهات التي بثتها عبر حسابها في ”سناب شات“.

ورفضت ”مروة“ محاولات شهاب للحديث معها والاعتذار منها، وألقت باقة الورد التي قدمها لها على الأرض، رغم تأكيده أنه سينشر التصوير كاملا.

وفشلت محاولات ”ملح إنستغرام“ هذه المرة أيضا في الاعتذار من ”مروة“، عقب الأزمة التي اشتعلت بينهما منذ شهر؛ إثر تقليده لها بطريقة استفزتها ودفعتها للتهديد بمقاضاته وجدته.