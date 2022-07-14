فرح الهادي تنفعل على سيدة وتتهمها بـ"السحر"

انفعلت الفنانة فرح الهادي على سيدة قالت إنها تأخذ ثيابها من القمامة، متهمة إياها بالـ“السحر“.

وقالت ”الهادي“ إن هناك سيدة تتردد على قمامة منزلها القديم – الذي تستعد للانتقال منه- لتأخذ أكياسا تحوي ثيابا لها كانت رمتها مسبقا فيها.

واستنكرت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، تصرف السيدة، لافتة إلى أنها ”سيدة محجبة وترتدي عباءة، وقامت بإخراج كيس ثيابها من القمامة، ثم وضعته في سيارتها البيضاء“.

ووجهت فرح الهادي رسالة للسيدة المعنية، قائله ”رح اطلعج من الكاميرا، راح اطلعج“.

ووصفت الهادي السيدة بالمريضة نفسيا، متابعة ”سؤال وش دراكّ!، ملابس مابيهم يمكن محترقة وسخة، الي قاعد اتبرع فيه قاعده اتبرع فيه وللي بقطه بقطه كيفي بقط، ياي (قادمة) بسيارتج، للي يبين محتاج بس ياي بسيارتج جيب، ونزلت أصلا شكلك غلط“.

وشددت أن كاميرات منزلها القديم، تقوم بتسجيل كل شيء.

وأضافت أنها ”لم تتوجه لمنزلها القديم منذ شهر“، لافتة إلى أن ”توقيت السيدة غريب مع قدومها تزامنا مع إخلائها المنزل“.

ولاحقا، ظهرت فرح الهادي في مقطع فيديو آخر، مشددة أنها ”عطلت جميع مواعيدها، لتتوجه للمنزل القديم وتفرغ الكاميرات حتى تصل للسيدة“.

وشككت أن ”كل التعب الذي أصابها في حياتها سابقا، ومرضها، كان بسبب السحر“، مؤكدة أنها ”لم تعد تكترث الآن، لأنها أصبحت أقوى وصحتها تحسنت“.

وختمت كلامها برسالة للسيدة: ”خلي سحرك حق نفسك“.

وكانت فرح الهادي أعلنت في مارس/ آذار الماضي، عن إصابتها بمرض مناعي نادر لا يصيب إلا 3% من سكان العالم.

وقالت الهادي إنها أصيبت بمرض الصدفية، وأوضحت قائلة ”منذ شهر سبتمبر الماضي أثرت أشياء على نفسيتي وكنت أنسى كل شيء وأصبحت شخصا لا أحبه، وهذا كان بسبب عدم وجود حل للحساسية التي تعرضت لها والتي تظهر في أماكن متفرقة من الجسد“.

يذكر أن شائعات لاحقت فرح الهادي كذلك في الفترة الماضية، بشأن انفصالها عن الفنان الإيراني عقيل الرئيسي.