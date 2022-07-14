بعد أفلامه الإباحية.. هجوم حاد على خالد يوسف بسبب تدوينة عن المرأة

تعرض المخرج المصري خالد يوسف لهجوم من الجمهور وبعض الفنانين بسبب تدوينة كتبها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك يتحدث خلالها عن المرأة ويصفها بالملاك، بعد عامين من فضيحته الجنسية مع ممثلات مصريات.

ووجه خالد يوسف رسالة إلى الرجال في تدوينة عبر فيسبوك قال فيها: ”إذا كان الرجل يريد المرأة ملاكًا في حياته.. فليصنع لها الجنة التي تعيش فيها، لأن الملائكة لا يعيشون في الجحيم“.

وهاجمت المخرجة روجينا بسالي خالد يوسف بسبب المنشور، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة: ”لكن نستغلها ونبتزها ونفضحها عادي؟! الحقيقة والله المرأة مش عايزة حاجة منك غير إنك تبعد عنها وتسيبها في حالها“.

وأضافت: ”أنت تحديدًا بتقاتل علشان تثبت لنا قد إيه أنت مدعي وأفاق وولا مرة خيبت ظننا فيك“.

الصحفي والكاتب بصحيفة ”الأهرام“ الحكومية أحمد طنطاوي علق قائلاً: ”المخرجة #روجينا_بسالي (بميت راجل وتحياتي لها) ردا على #خالد_يوسف: المرأة مش عايزة منك غير إنك تبعد عنها“.

كما هاجم الفنان المصري تامر عبد المنعم خالد يوسف في تدوينة عبر فيسبوك، حيث نشر تصريح خالد يوسف وعلق عليه قائلا: ”فيه ناس جنتها نار وطلتها عار“.

وكان المخرج خالد يوسف بطلاً لفضيحة تصوير مقاطع جنسية لفنانتين شابتين هما شيما الحاج ومنى فاروق، اللتين تم القبض عليهما وسجنهما لفترة قبل أن يتم الإفراج عنهما.

وفي أول تعليق له بعد اتهامه في فضيحة ”الفيديوهات الإباحية“ قال خالد يوسف إنه تعرّض لحملة تشويه ممنهجة مؤخرًا، بسبب موقفه الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة حاليًا داخل البرلمان المصري.

وكان خالد يوسف قد فر من مصر إلى الخارج ثم عاد مجدداً بعد 3 سنوات تقريبا من الأزمة، وظهر أكثر من مرة في لقاءات إعلامية.