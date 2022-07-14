الفنانة المصرية عايدة رياض ترد على منتقديها بعد احتفالها بعيد الأضحى

ردت الفنانة المصرية عايدة رياض على الانتقادات التي وجهت لها بسبب احتفالها بعيد الأضحى، وذلك لكونها مسيحية، مشيرة إلى أن قديما لم يكن أحد يسأل على ديانة أحد.

وقالت عايدة رياض خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“: ”مسيحية وبحتفل بعيد الأضحى، أنا مش شايفة أن الموضوع كان مستاهل كل الضجة دي إطلاقًا.. كوني مسيحية وبشارك في الأضاحي وباكل فتة وبنعيش أجواء العيد مع بعض ودي حاجة مش بتقلل مني أو حتى بتثير الجدل بالعكس ده شيء محمود جدا“.

وأوضحت عايدة رياض أن ”الذبح عموما موجود في كل الأديان السماوية وموجود في ديانتنا وبنشترك كلنا وبنضحي وبنتجمع كالعادة وخلي اللي يتكلم يتكلم وأنا متعودة على كدا من زمان، وعمر ما حد كان بيسأل على ديانة حد“.

وأضافت: ”الدين لله والوطن للجميع وكلنا في الآخر مصريين إخوات وأهل وأصحاب وأحبة ومفيش فرق بينا إطلاقا.. ولما حد كان بيتكلم كلمة مش كويسة عن الإسلام كنت بطلع أرد بنفسي لأننا واحد يا جماعة مفيش فرق بينا“.

وتابعت الفنانة المصرية: ”نتشارك والوطن اللي بيجمعنا على المحبة والود وطول عمرنا إيد واحدة وهنفضل إيد واحدة ويقول غير كدا دول ناس فاضية وأنا مش عايزة أدخل في جدل مع حد من دول، يا رب دايما متجمعين في الخير ودايما إخوات وأهل وصحاب وجيران وحبايب ودايما إيد واحدة وربنا يخلينا لبعض، ويبعد عنا أي فتنة ممكن تفرق بنا“.

وكانت الفنانة عايدة رياض، قالت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ”أنها في موسم عيد الأضحى المبارك تمارس طقوس المسلمين، حيث أنها تضحي بعد صلاة العيد بوجود أهلها وأقاربها وعدد من أصدقائها وهي عادة تعودت عليها كل عام“، ما أثار جدلا وانتقادات ضدها.