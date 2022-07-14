"سمول كابتشينو" يتعرض لموقف محرج بسبب "آية الكرسي"

تعرض مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي سعد العنزي المعروف بـ“سمول كابتشينو“، لموقف محرج بعدما لم يستطع قراءة آية الكرسي بشكل صحيح.

وظهر المشهور السعودي، في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر الحسابات والصفحات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بصحبة أحد الأشخاص.

وطلب ذلك الشخص من ”سمول كابتشينو“ اختيار أي سورة من القرآن وقراءتها خلال الفيديو، ليختار الأخير آية الكرسي، لكنه لم يستطع قراءتها، لينهي معه الشخص الذي ظهر في الفيديو المقطع بترديد كلمة “روح.. روح”، وهو ما أظهر المشهور السعودي وبدت عليه علامات الإحراج.

وتفاعل متابعون مع مقطع الفيديو المتداول، حيث تباينت آراؤهم ما بين من التمس العذر لـ“سمول كابتشينو“ معتبرين أنه ”توتر بسبب الطلب المفاجئ بقراءة القرآن“، وبين آخرين هاجموه وعلقوا ساخرين على عدم استطاعته قراءة آية ”يحفظها حتى الأطفال الصغار“.

وكان المشهور السعودي، أثار في 20 يونيو الماضي، حالة من الجدل، بعد نشره عدة مقاطع لفتاة تدعى نورا الزهراني تعرض عليه الزواج منها مقابل تسليمه مبلغ مليون ريال سعودي.

وفي فيديو نشره سمول كابتشينو حينها، عبر حسابه في تطبيق “تيك توك”، ظهرت الفتاة وهي تعرض نفسها عليه للزواج منها، مشيرة إلى أنها تجلس بجوار والدتها وهي تعرض هذا العرض، مؤكدة أنها على استعداد لتوصيل المبلغ كاش حال موافقة ”سمول كابتشينو“ الزواج منها.

وعقب العرض دخلت الفتاة التي عرفت نفسها أنها ابنة عائلة سعودية عريقة، في وصلة من المديح بحق ”سمول كابتشينو“، ليرد عليها الأخير بالقول: ”الله يسعدك يا نورة، أنا يكفيني حبك الصادق لي“.

وأعرب المشهور السعودي عن سعادته من حديث الفتاة بالقول: ”الآن 10 آلاف يتابعون بثي أنا للأمانة هذا شي يسعدني، بغض النظر يا جماعة عن المبلغ هي عارضة مليون ريال قدامكم، أنا إنسان حبيت شجاعتك“.

إلا أنه تعرض بسبب ذلك لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموه بأنه زيف هذه الفيديوهات بالاتفاق مع الفتاة من أجل زيادة الشهرة وعدد المتابعين.