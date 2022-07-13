بدور البراهيم: شخصيتي المثيرة للجدل بسبب نجاحي

اعتبرت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، أن إثارة الجدل بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، هي سبب نجاحها ونجاح بعض المشهورات على مواقع التواصل.

وقالت بدور البراهيم، في مقطع فيديو متداول عبر الحسابات والصفحات المعنية بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها وعدد من المشهورات المثيرات للجدل ”مكسرين الدنيا“.

وأضافت: ”نحن مكسرين الدنيا هذا أصلا السبب من أسباب نجاحنا، ولو انتي ما انتي ناجحة يا هند القحطاني ويا بدور ويا وذ نكهة ويا مروة راتب ما يحدث هذا التصويت، أنا أشوفها مو شهرة أكثر ما هي مثيرين للجدل“.

واختتمت بالقول: ”في شخصيات مشهورة وفي شخصيات مثيرة للجدل“.

وفي فيديو سابق، كانت ”البراهيم“، كشفت أنها ”ستجري تغييرات جذرية في حياتها“، بعد أن ”خاب أملها“ في الكثير من الأشخاص حولها، على حد قولها.

ووجهت بدور البراهيم رسالة في مقطع فيديو نشرته في حسابها في ”سناب شات“، لأشخاص لم تسمهم، بأنهم ”غدروا بي رغم ثقتي بهم“، لافتة إلى أنها ستقوم بـ“فرمتة حياتها“.

وقالت إنها ”بصدد تغيير مقر سكنها سواء في الدمام أو الرياض، كما بدأت إجراءات تغيير رقم هاتفها الجوال“، مبررة ذلك بأنها ”لا تريد من بعد الآن أن يصل إليها أحد، وأنها ستعيش فقط لعائلتها“.

وأكدت أنها ”إنسانة مستهدفة“، وكل ما ترغب فيه في الوقت الحالي ”التركيز على نفسها“، مشددة على أنها ”ستقوم كذلك بتقنين علاقاتها بمن حولها“، وأنها ”لن تسمح إلا لأشخاص محددين فقط بالتواجد في حياتها“.

وعلقت ”البراهيم“ بقولها، إنها ”لم تعد تعرف عدوها من صديقها، ومن يحبها ممن يكرهها“.