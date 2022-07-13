الفنان حمدي الوزير يتعرض لـ"مضاعفات" بعد جراحة بالقلب

كشفت الكاتبة الصحفية مي الوزير ابنة الفنان المصري حمدي الوزير، عن تعرض والدها لـ“مضاعفات“ بعد إجرائه عملية جراحية بالقلب، مشيرة إلى أنه ما زال بالعناية المركزة حتى الآن.

وكان حمدي الوزير خضع لجراحة دقيقة في القلب الأسبوع الماضي، وشهدت حالته تحسنا نسبيا في الساعات الأولى بعد العملية.

لكن ابنته مي قالت في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن ”الحالة الصحية لوالدها شهدت مضاعفات شديدة خلال الأيام الماضية، مما جعل الفريق المعالج له يرفض خروجه من العناية المركزة“.

وطمأنت مي الوزير، جمهور والدها، قائلة إن ”الطبيب المعالج أشار إلى أن هذه المضاعفات طبيعية، خاصة أنه خضع لجراحة خطيرة“.

وكانت الفنانة المصرية نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤولة عن الملف الصحي بالنقابة، كشفت تفاصيل الحالة الصحية للفنان حمدي الوزير بعد إجراء العملية، مشيرة إلى أن الأطباء لم يركبوا دعامات له.

وقالت نهال عنبر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: ”الحمد لله الفنان حمدي الوزير خرج من العمليات، والأطباء طمنونا بنجاح العملية بحد كبير، دون الاستعانة بالدعامات، وقرروا إجراء العملية الجراحية لإنهاء الأزمة القلبية من جذورها لأن الجراحة القلبية أفضل من الدعامات“.

وأضافت: ”بصراحة القوات المسلحة والهيئة العامة للشراء الموحد التابعة للقوات المسلحة، عملوا موقف نبيل جدا، بعدما علموا بعدم توافر الدعامات الخاصة بالشريان الأورطي للفنان حمدي الوزير، حيث قامت بإرسالها للدكتور خالد منتصر الطبيب المباشر للحالة، وكانت الدعامات موجودة قبل بدء العملية، لكن الأطباء لم يحتاجوها وفضلوا إجراء الجراحة“.