بسبب خضوع ابنتها لجراحة "خطيرة".. وفاء مكي توجه رسالة لجمهورها

طلبت الفنانة البحرينية وفاء مكي من جمهورها الدعاء لابنتها، حيث ستخضع لعملية جراحية خطيرة إثر تعرضها لحادث سير خطير، الأسبوع الماضي.

ونشرت الفنانة البحرينية، صورة عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، من داخل غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات، وكتبت عليها: “عملية صعبة للحوض والعمود الفقري، طلبتكم تقرأون الحمد 10 مرات بنية تطلع من العملية بالسلامة”.

وأرفقت ”مكي“ بالصورة المنشورة تعليقًا وجَّهته للجمهور، قالت فيه: “يا الله خذْ من عمري وأعطهِ لابنتي، وأطلْ بعمرها وطلّعها بالسلامة، طلبتكم تقرأون الحمد 10 مرات، بعدها تقولون بالله افتح وبالله اختم، وعلى الله أتوكل، بنية تطلع من العملية بسلام”.

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وكانت الفنانة البحرينية وفاء مكي، أعلنت، في 5 يوليو/ تموز الجاري، تعرض ابنتها لحادث سير خطير، نقلت على إثره إلى المستشفى.

ونشرت ”مكي“ حينها مقطع فيديو لسيارة ابنتها عقب الحادث، عبر حسابها على ”إنستغرام“، وبدت السيارة في تحطم كامل، ما يشير إلى خطورة حالة ابنة الفنانة البحرينية.