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منوعات

المذيع أحمد فاخوري يغادر "بي بي سي" إلى "سكاي نيوز" عربية
تاريخ النشر: 13 يوليو 2022 16:28 GMT
تاريخ التحديث: 13 يوليو 2022 16:40 GMT

المذيع أحمد فاخوري يغادر "بي بي سي" إلى "سكاي نيوز" عربية

كشف مصدر إعلامي خاص لـ"إرم نيوز" عن انتقال الإعلامي السوري أحمد فاخوري إلى قناة سكاي نيوز عربية في أبوظبي قادما من قناة "بي بي سي" عربي. &nbsp; شكرًا لكل زملائي

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المصدر: إرم نيوز

كشف مصدر إعلامي خاص لـ“إرم نيوز“ عن انتقال الإعلامي السوري أحمد فاخوري إلى قناة سكاي نيوز عربية في أبوظبي قادما من قناة ”بي بي سي“ عربي.

 

ونجح فاخوري على نطاق واسع خلال السنوات الماضية في تقديمه لبرنامج ترينديغ على قناة ”بي بي سي“ عربي، كما حقق جماهيرية شخصية متزايدة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وسط إعجاب المتابعين بأدائه في التقديم وفصاحته وتمكنه اللغوي.

ونشر فاخوري، اليوم الاربعاء، على حسابه بتويتر مقطعا قال إنه آخر ظهور له على قناة ”بي بي سي“ عربي، لكنه لم يعلن على الفور وجهته القادمة.

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