المذيع أحمد فاخوري يغادر "بي بي سي" إلى "سكاي نيوز" عربية

كشف مصدر إعلامي خاص لـ“إرم نيوز“ عن انتقال الإعلامي السوري أحمد فاخوري إلى قناة سكاي نيوز عربية في أبوظبي قادما من قناة ”بي بي سي“ عربي.

شكرًا لكل زملائي الذين امضيت معهم اجمل ايام حياتي .

شكرًا لجمهور ترندينغ الرائع هلى محبته ومتابعته

شكرًا لبي بي سي المدرسة التي علمتني معنى الحرية في الصحافة .

هذا آخر ظهور لي على شاشتها .#أحمد_فاخوري #ترندينغ #بي_بي_سي pic.twitter.com/Bh7psnOozk — Ahmad Fakhouri أحمد فاخوري (@ahmad_fakhori) July 13, 2022

ونجح فاخوري على نطاق واسع خلال السنوات الماضية في تقديمه لبرنامج ترينديغ على قناة ”بي بي سي“ عربي، كما حقق جماهيرية شخصية متزايدة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وسط إعجاب المتابعين بأدائه في التقديم وفصاحته وتمكنه اللغوي.

ونشر فاخوري، اليوم الاربعاء، على حسابه بتويتر مقطعا قال إنه آخر ظهور له على قناة ”بي بي سي“ عربي، لكنه لم يعلن على الفور وجهته القادمة.