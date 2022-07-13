نيرمين الفقي تحسم الجدل بشأن ارتباطها بأحمد أبو هشيمة

حسمت الفنانة المصرية نيرمين الفقي، حالة الجدل المثارة خلال الساعات الماضية، بشأن ارتباطها بمواطنها رجل الأعمال البارز أحمد أبو هشيمة طليق الفنانة ياسمين صبري، نافية تماما شائعة الارتباط المتداولة.



وأكدت الفقي، في منشور عبر حسابها في “إنستغرام”، عدم صحة ارتباطها بأبو هشيمة، مشددة على أن ما تداول لا يتعدى إشاعة لا تعلم مصدرها، وكتبت “صباح الخير، الحقيقة في إشاعة نزلت معرفش أيه مصدرها، وبقت ترند، موضوع خطوبتي لرجل أعمال، أنا حابه أوضح أن الموضوع ده مش صحيح بالمرة“.

وأبدت استغرابها من تداول وانتشار الشائعة على نطاق واسع وتصدر اسمها محركات البحث المختلفة بسببها، قائلة: “مع أهلي وألاقي إشاعة بقت تريند”.

يشار إلى أن خلال الساعات الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بأنباء عن ارتباط الفقي بأبو هشيمة، مع تداول صورة غامضة يتم نسبها للعروسين، دون أي تأكيد منهما.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها يدان إحداهما لرجل والثانية لامرأة، وقد ارتدت المرأة خاتما من الألماس، وهو ما أثار التكهنات بشأن الخطوبة، رغم أن كلا الشخصين لم تتضح هويتهما في الصورة، قبل أن تخرج الفقي وتعلن موقفها.

يذكر أن الفقي، التي تشرف على سن 50 عاما، ما تزال عزباء، وكانت توصف في التسعينيات بأنها فتاة أحلام النجوم والشباب، وطالتها شائعات الزواج باستمرار من أكثر من فنان خلال حياتها، كما أن أبو هشيمة، كان قد انفصل منذ أسابيع عن زوجته الفنانة المصرية ياسمين صبري، كما سبق له الزواج من قبل بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.