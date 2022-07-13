أحمد خميس يسخر من مشاعل الشحي وهي تحت تأثير "البنج"

سخر الفنان الإماراتي أحمد خميس من زوجته الفنانة مشاعل الشحي، أثناء خروجها من عملية جراحية فيما يبدو، وكانت لا تزال تحت تأثير المخدر.

واستغل خميس، تأثر زوجته مشاعل بالبنج، ليقوم بتصويرها في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في ”سناب شات“.

وكان أحمد خميس يضحك خلال تصويره مشاعل الشحي، معلقا ”لما تقومين من تأثير البنج، رح تنصدمين إني بصور“.

واحتاجت مشاعل الشحي مدة من الزمن لاستيعاب الأمر، ثم ما لبثت أن سألته إن ”كانت تظهر جميلة في التصوير“، فيما أكد لها أنها ”جميلة، وقام بوضع فلتر لوجهها“.

وقالت مشاعل الشحي باكية: “الفلتر مو حلو أنا بكرهك بتخوني”، لكن أحمد خميس واصل ضحكه ومزاحه معها، معلقا: “بخونك مع مين بالضبط، مشاعل أهدي”.

وحاول أحمد خميس، أن يؤكد للشحي أنها تتوهم أشياء بسبب تأثير ”البنج“، نافيا خيانته لها.

واستمر المشهور الإماراتي بتصوير زوجته، التي أخذت في الحديث عن شتى الأشياء وهي لا تزال مشتتة بسبب المخدر، فيما استمر أحمد خميس بالتصوير والضحك بين الفينة والأخرى.

ولم يكشف أحمد خميس عن تفاصيل العملية الجراحية التي أجرتها مشاعل الشحي، وفيما إذا كانت تتعلق بمشكلتها في العمود الفقري.

وهاجم متابعون كلا من المشهورين الإماراتيين، وقد اتهموهما بتعمد تمثيل المشهد، إذ تساءلوا عن كيفية وجود مشاعل الشحي على سرير المستشفى وبعد خروجها من عملية جراحية، وهي لا تزال ترتدي ثيابها.

كما انتقد آخرون، أحمد خميس، لقيامه بتصوير زوجته بهذه الوضعية.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي ينشر فيها أحمد خميس فيديوهات وصورا لزوجته مشاعل الشحي من داخل المستشفى.

يذكر أن مشاعل الشحي تعرضت من قبل لأزمة صحية بسبب مشاكل في العمود الفقري، وخضعت لعملية جراحية بالفعل بسبب نزيف داخلي داخل العمود الفقري.