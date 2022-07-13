بدور البراهيم تعلن "تغييرات جذرية" في حياتها

قالت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، إنها ستجري تغييرات جذرية في حياتها، بعد أن ”خاب أملها“ في الكثير من الأشخاص حولها، على حد قولها.

ووجهت البراهيم رسالة مبطنة، في مقطع فيديو نشرته في حسابها في ”سناب شات“، لأشخاص لم تسمهم، بأنهم ”غدروا بي رغم ثقتي بهم“، لافتة إلى أنها ستقوم بـ“فرمتة حياتي“.

وقالت إنها بصدد تغيير مقر سكنها سواء في الدمام أو الرياض، كما بدأت إجراءات تغيير رقم هاتفها الجوال.

وبررت البراهيم قراراتها تلك، بأنها ”لا تريد من بعد الآن أن يصل إليها أحد، وأنها ستعيش فقط لعائلتها“.

وأكدت أنها ”إنسانة مستهدفة“، وكل ما ترغب فيه في الوقت الحالي التركيز على نفسها.

وشددت أنها ستقوم كذلك بتقنين علاقاتها بمن حولها، وأنها ”لن تسمح إلا لأشخاص محددين فقط بالتواجد في حياتها“.

وعلقت ”البراهيم“ بقولها، إنها ”لم تعد تعرف عدوها من صديقها، ومن يحبها ممن يكرهها“.

وتابعت في معرض حديثها: ”أنا حياتي مكونة من عائلة كبيرة مو لحالي، الحمدلله اطمنكم ماصار شي، بس أنا أبغى احافظ على عائلتي ونفسي، من الناس الي قاعده تبغى تدمر بدور البراهيم بأي وسيلة“.

وأكدت المشهورة السعودية، أنها ”تلقت خبرا سعيدا“، لكنها لم تكشف عن ماهيته.

وشددت أنها ”ستركز من الآن فصاعدا على أفراد عائلتها فقط“، لافتة أنها ”لم تعد تريد أي أحد آخر في حياتها“، وأنها ”تعرضت للغدر من أشخاص مدت لهم يد العون ووثقت فيهم“.

وختمت كلامها بتوجيه رسالة لهم، بالقول: ”خلاص ما عدتم تلزموني“.

وكانت محكمة أصدرت حكما لصالح أمل الأنصاري ضد مشهورة – لم يتم الكشف عن هويتها- بعد إدانتها بتهم تتعلق بـ“التشهير والقذف“.

ومع ورود حكم القضية، أكد متابعون أنها بدور البراهيم، نظرا للخلافات القديمة بينهما، إلا أن بدور خرجت بعد تلك الأنباء لتنفي علاقتها بالقضية، واصفة مروجيها بـ ”الأذناب“.

ورغم نفي بدور علاقتها بالقضية، إلا أنها قدمت اعتذارا دون أن تسمي الأشخاص المقصودين، مشددة على أن ”قطع رزقها ليس حلا“.

لكن ما لبث أن تصاعد التراشق بين البراهيم والأنصاري، لتشدد أمل الأنصاري أنها ”لا ترغب بعد الآن في سماع أي شيء عن القضية بينهما“.

في حين، قامت بدور البراهيم بفتح حساب آخر على ”سناب شات“، وذلك ربما تحسبا لإغلاق حسابها الرسمي بعد صدور الحكم.