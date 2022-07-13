فيلم "كيرة والجن" لكريم عبدالعزيز وأحمد عز يحطم الأرقام القياسية

حقق فيلم ”كيرة والجن“ للفنان كريم عبدالعزيز ومواطنه أحمد عز، رقما قياسيا يعد الأول من نوعه في مصر، بعدما حصد إيرادات هي الأعلى في أسبوع واحد في تاريخ السينما المصرية.

وجمع الفيلم منذ يوم الـ30 من يونيو الذي عرض فيه للمرة الأولى، إيرادات تخطت 47 مليون جنيه، في حين كان حقق 40 مليون جنيه في أول أسبوع عرض له في دور السينما المصرية.

وبحسب ما أورده موقع ”خبر أبيض“ الفني، حقق الفيلم أعلى عائد يومي بعد عرضه بيوم واحد حيث حقق إيرادات وصلت إلى 5 ملايين جنيه، قبل أن يحطم هذا الرقم مجددًا ثاني أيام عيد الأضحى حيث حقق إيرادات تجاوزت 7 ملايين جنيه، وهو الرقم الذي لم يحققه أي فيلم قبله ليسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا في الإيرادات اليومية.

وتخطت إيرادات أفلام عيد الأضحى حاجز 16 مليون جنيه، حتى يوم الإثنين، ثالث أيام عيد الأضحى، حيث بلغت 16.455.884 جنيها وزعت على 5 أفلام، هي ”كيرة والجن“، ”بحبك“، ”عمهم“، ”العنكبوت“، ”واحد تاني“.

فيلم ”كيرة والجن“ مستوحى من رواية الكاتب أحمد مراد بعنوان ”1919“، وهو كاتب السيناريو والحوار، فيما أخرج مروان حامد العمل السينمائي.

والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

ويتناول الفيلم حقبة مهمة فى تاريخ مصر في أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.

وقال تامر مرتضى رئيس الشركة المصممة لجرافيكس فيلم ”كيرة والجن“ إن ”الفيلم يعتبر الأول من نوعه في عالم التصميمات في العالم وهو التجربة السينمائية الأولى في مصر، والتي تضمنت كل أنواع التصميمات والجرافيكس على المستوى العالمي“، على حد قوله.

وعن أصعب ما واجه فريق العمل، أكد مرتضى أن مشاهد الفيلم جميعها كانت ”صعبة للغاية“، خاصة أن العمل يدور في حقبة زمنية وملابس وديكورات مختلفة.