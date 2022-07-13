أمل الأنصاري تستعرض "عيديتها" لأفراد عائلتها

أبرزت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل الأنصاري ”عيديتها“، التي منحتها للأطفال من أفراد عائلتها.

ووثقت الأنصاري مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“، وهي تحمل رزمة ضخمة من الأموال، وتقوم بتوزيعها على الأطفال الذين أقبلوا عليها، للحصول على ”عيدية“ عيد الأضحى.

وبحسب قيمة الفئة الورقية الظاهرة في بداية المقطع، فهي على الأرجح من فئة الخمسين ريالا (أي ما يقارب 14 دولارا)، منحتها المشهورة للأطفال.

ولاقى المقطع فور انتشاره، انتقادات من قبل متابعين، إذ اتهموا الأنصاري بـ“الاستعراض واستغلال العيدية“ والأطفال للظهور في مواقع التواصل.

وكانت أمل الأنصاري كسبت أخيرا حكما لصالحها ضد مواطنتها المشهورة بدور البراهيم، والتي صدر حكم بتغريمها وإغلاق حسابها في ”سناب شات“ نهائيا.

ولم تكشف المحكمة بحكمها الصادر عن هوية المشهورة المعنية، لكن متابعين أكدوا أنها بدور البراهيم، نظرا للخلافات المستمرة بينها وبين أمل الأنصاري منذ سنوات.

وحاولت بدور البراهيم نفي صلتها بالقضية، لكنها اضطرت لاحقا للخروج في مقطع فيديو وتقديم اعتذار علني، مؤكدة أن ”قطع رزقها (بإغلاق حسابها) ليس حلا، وأنها تعيل عائلة“.

وشددت بدور على أنها لم تقصد الإساءة لوالد أي أحد، ملمحة إلى والد الأنصاري، مبينة أن ”الكلام الذي قيل على لسانها لم يصدر منها، بل تم تأليفه من قبل أشخاص والزج باسمها واتهامها به“.

وعلقت أمل الأنصاري، بدورها، على استمرار مهاجمة بدور البراهيم، عبر فيديو بثته في حسابها في ”سناب شات“، مطالبة متابعيها بعد إرسال أي منشورات مسيئة مطلقا، يتم تداولها في مواقع التواصل عنها، لأنها تسبب لها الضيق والتعب.

وكان ثمة مقطع فيديو اتهمت فيه بدور البراهيم إحدى المشهورات بأنها ”تقوم باستئجار سيارات، وتعيش في منزل بالأقساط، ثم توحي بأنها تملك كل هذا“، قد تسبب – بحسب متابعين – بقيام أمل الأنصاري برفع قضية على مواطنتها.