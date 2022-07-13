مشاجرة المنامة

مشاهد مذهلة للفضاء

صلاح السعدني

سارق المسجد

توسل شيماء جمال

زوج تهاني

مروة راتب

وقائع اغتصاب
أظهر المزيد

منوعات

هل ارتبطت نيرمين الفقي بأحمد أبوهشيمة طليق ياسمين صبري؟
تاريخ النشر: 13 يوليو 2022 8:05 GMT
تاريخ التحديث: 13 يوليو 2022 8:45 GMT

هل ارتبطت نيرمين الفقي بأحمد أبوهشيمة طليق ياسمين صبري؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بأنباء عن ارتباط الفنانة المصرية نيرمين الفقي برجل الأعمال البارز أحمد أبوهشيمة، مع تداول صورة غامضة يتم نسبها

+A -A
المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بأنباء عن ارتباط الفنانة المصرية نيرمين الفقي برجل الأعمال البارز أحمد أبوهشيمة، مع تداول صورة غامضة يتم نسبها للعروسين، دون أي تأكيد منهما.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها يدان إحداهما لرجل والثانية لامرأة، وقد ارتدت المرأة خاتماً من الألماس، وهو ما أثار التكهنات بشأن الخطوبة، رغم أن كلا الشخصين لم تتضح هويتهما في الصورة.

2022-07-Un35746587968967titled

وبدأ عدد من المغردين عبر تويتر في تداول خبر خطوبة نيرمين الفقي من أحمد أبوهشيمة، في الوقت الذي ساد فيه الصمت الطرفين المعنيين بالأمر، ولم يعلق كلاهما بأي شكل على تلك الشائعة.

2022-07-Untitled687696780

وانقسم المعلقون على الشائعة ما بين مصدق ومكذب، فيما ذهب آخرون لتحذير الفنانة المحبوبة من جانبهم من خطوة الارتباط برجل الأعمال، معللين ذلك بعدم رغبتهم في أن تلقى مصير هيفاء وهبي وياسمين صبري طليقتي أبوهشيمة السابقتين، فيما اقتصر آخرون على السخرية من الأمر برمته.

2022-07-Unnerminatitled

يذكر أن نيرمين الفقي، التي تشرف على سن 50 عاماً، ما تزال عزباء، وكانت توصف في التسعينيات بأنها فتاة أحلام النجوم والشباب، وطالتها شائعات الزواج باستمرار من أكثر من فنان خلال حياتها.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play