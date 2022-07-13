هل ارتبطت نيرمين الفقي بأحمد أبوهشيمة طليق ياسمين صبري؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بأنباء عن ارتباط الفنانة المصرية نيرمين الفقي برجل الأعمال البارز أحمد أبوهشيمة، مع تداول صورة غامضة يتم نسبها للعروسين، دون أي تأكيد منهما.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها يدان إحداهما لرجل والثانية لامرأة، وقد ارتدت المرأة خاتماً من الألماس، وهو ما أثار التكهنات بشأن الخطوبة، رغم أن كلا الشخصين لم تتضح هويتهما في الصورة.

وبدأ عدد من المغردين عبر تويتر في تداول خبر خطوبة نيرمين الفقي من أحمد أبوهشيمة، في الوقت الذي ساد فيه الصمت الطرفين المعنيين بالأمر، ولم يعلق كلاهما بأي شكل على تلك الشائعة.

وانقسم المعلقون على الشائعة ما بين مصدق ومكذب، فيما ذهب آخرون لتحذير الفنانة المحبوبة من جانبهم من خطوة الارتباط برجل الأعمال، معللين ذلك بعدم رغبتهم في أن تلقى مصير هيفاء وهبي وياسمين صبري طليقتي أبوهشيمة السابقتين، فيما اقتصر آخرون على السخرية من الأمر برمته.

يذكر أن نيرمين الفقي، التي تشرف على سن 50 عاماً، ما تزال عزباء، وكانت توصف في التسعينيات بأنها فتاة أحلام النجوم والشباب، وطالتها شائعات الزواج باستمرار من أكثر من فنان خلال حياتها.