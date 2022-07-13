رهف القحطاني تكشف سبب سقوطها في البحر بدبي

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني السبب وراء سقوطها في مياه البحر، خلال جولة بحرية لها مع صديقاتها، أثناء تواجدها في إمارة دبي.

وكان مقطع فيديو وثق وقوف ”القحطاني“ عند حافة اليخت، حين أرادت صديقة لها تدعى ”ملاك“، تعديل شعرها، وما أن اقتربت بيدها حتى فقدت رهف توازنها وسقطت في البحر، وسط صراخ صديقاتها.

واتهم رواد مواقع التواصل، المشهورة السعودية، بـ“تمثيل السقطة“، بغية رفع مشاهداتها والتفاعل، إذ قال متابعون إنها كانت تهمس في مطلع الفيديو لصديقتها بالقول: ”ادفشيني (أي ادفعيني)“، في دليل على تمثيلها دفع صديقتها لها.

لكن ما يسمع في مطلع الفيديو، سؤال ”القحطاني“ لصديقتها: ”كيف شعري؟“، وهو على ما يبدو ما دفع صديقتها للمبادرة لتعديل شعرها، قبل أن تسقط.

ولاحقا، خرجت رهف القحطاني في مقطع فيديو، نافية تعمد صديقتها دفعها واتهام المتابعين لها بذلك، مشددة على أن ”كل ما قصدته صديقتها هو تعديل شعرها“.

وقالت المشهورة السعودية في توضيح للمقطع المتداول أن ”صديقتها أرادت تعديل شعرها، لكنها عن طريق الخطأ أصابت عينها“.

وأضافت أنها ”أرادت حماية عينها، فقامت بدفع يد صديقتها بحركة لا إرادية، لكنها في تلك اللحظة فقدت توازنها وسقطت في البحر“.

وأكدت أنها تجيد السباحة، لكنها ”ارتبكت لحظة سقوطها، قبل قيام صديقاتها برمي طوق النجاة لها“.

وقبل يومين، أحرج المشهور الكويتي منصور آل زايد الهاجري، رهف القحطاني؛ بعد أن دخلت عليه في بث على حسابه في ”تيك توك“.

وقدم ”آل زايد“ اعتذاره لرهف القحطاني مع دخولها في البث، إذ أكد لها أنه ”لا يتحدث مع بنات في التطبيق“، معلقا: ”وإذا تعذريني أنا رجل ما أدخل مع بنات“.

وشددت ”القحطاني على أنها ”تتفهم وجهة نظره، فيما أوضح منصور آل زايد أنه ”لم يشأ أن يرفض طلبها التحدث معه، وفضل شرح وجهة نظره“.

وقدمت رهف اعتذارها، فيما رد المشهور الكويتي عليها بالقول: ”الأمور طيبة بالعكس شرفتيني“.

وخرجت رهف القحطاني من البث بعد رفض منصور آل زايد البث معها في ”تيك توك“.