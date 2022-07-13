مروة راتب تبرر رفضها قبول اعتذار شهاب ملح إنستغرام

خرجت مشهورة مواقع التواصل السورية مروة راتب، لتبرير سبب رفضها اعتذار المشهور الإيراني شهاب مرتضى غفوري، والذي فاجأها بتعقبه لها في تركيا.

وكان شهاب غفوري، الشهير بـ“ملح إنستغرام“، اعترض طريق مروة راتب في أثناء تجولها في إسطنبول، ليفاجئها بباقة ورد، معربًا عن رغبته بالاعتذار لها، إلا أنها قابلته بالرفض والصد وألقت باقة الورد في الشارع وهددته في حال تعرض لها، زاعمة أن كل ما يفعله معها هو من أجل صعود الترند وجذب المتابعين.

وعقب لقائها بالمشهور الإيراني، خرجت مروة راتب في فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، لتعلق على الواقعة وقد بدا عليها التأثر والغضب.

وقالت ”كل حد ينهش في مروة راتب الكل يريد ينهش في مروة راتب وينشهر على ظهر مروة راتب، كرهتوني في شي اسمه شهرة، أنا أكتر وحدة حاربوني وحقدوا علي وحسدوني“.

وتابعت مروى راتب في معرض حديثها عن شهاب ”من وين طلعلي الزفت ما أعرف، وين أروح وشو أسوي، ما جاي يعترف مو بصادق باعتذاره، هو جاي سوي شو على ظهري وينشهر من وراي“.

وأضافت ”أفلامه اللي قاعدة ما تخلص، هو دايما يحاول يراوي الناس إنه الملاك البريء اللي دائما يقدم الاعتذار وهو القلب الطيب، تعتذرلي وتاني يوم ترجع تسبني، بس عشان شهرة، حتى بتشوفوه بيروح يصور إعلانات“.

وأردفت ”هاي أول نقطة، وثاني نقطة اللي بيكون صادق باعتذاره ما يجهز كاميرا حق تصوير من البداية، ما أدري كم واحد قاعد يصور وانصدمت ما عرفت اتصرف، وقلتله انت ما انت صادق باعتذارك وما حقبل اعتذارك“.

ووصفت ”شهاب ملح“ بأنه شخص ”كاذب“، وأنه سبق وأساء لها ما لا يقل عن أربع مرات، وفي كل مرة يعتذر منها وتسامحه، لكنها شددت هذه المرة أنها ”لن تسامحه ولن تقبل اعتذاره مطلقا“.

وبدأت الأزمة بين الثنائي مطلع حزيران/ يونيو الماضي، حيث عمد شهاب إلى تقليد مروة راتب عبر حسابه في ”سناب شات“، ما دفع الأخيرة إلى إعلانها رفع قضية عليه، لتتصاعد الأزمة بينهما.