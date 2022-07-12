بعد تعقبها إلى إسطنبول.. مروة راتب ترفض اعتذار "ملح إنستغرام" مجددا

فاجأ نجم مواقع التواصل الاجتماعي، الإيراني الأصل، شهاب مرتضى غفوري، الشهير بـ ”ملح إنستغرام“، الفنانة والفاشنيستا السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب في أحد شوارع إسطنبول حيث يتواجدان في الوقت الحالي، وكان ينتظرها للاعتذار منها.

ووثق ”شهاب“ عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تعقبه لمروة في الشارع، حيث أشار إلى أنه علم بموقعها من خلال الفيديوهات التي بثتها عبر حسابها في ”سناب شات“.

وظهر ”ملح إنستغرام“ حاملاً باقة من الورد أثناء توجهه إلى مروة عقب مناداتها في الشارع، وبدت متفاجئة به، حيث طلبت إيقاف التصوير في الحال رغم رجائه لها بمنحه فرصة والاستماع إليه.

View this post on Instagram A post shared by حساب الرسمي شهاب ملح الانستقرام🇦🇪🇰🇼 (@shahab_vids)



ورفضت ”مروة“ محاولات شهاب للحديث معها والاعتذار منها، وألقت باقة الورد التي قدمها لها على الأرض، رغم تأكيده أنه سينشر التصوير كاملا.

واتهمته الفاشنيستا بأنه ”يعمد من خلالها للشهرة“، مشيرة إلى أنه ”لو كان صادقا لقبلت اعتذاره، إلا أنه سبق وأن أخطأ بحقها عدة مرات واعتذر وقبلت اعتذاره“.

وفشلت محاولات ”ملح إنستغرام“ هذه المرة أيضا في الاعتذار من ”مروة“، عقب الأزمة التي اشتعلت بينهما منذ شهر؛ إثر تقليده لها بطريقة استفزتها ودفعتها للتهديد بمقاضاته وجدته.

ووصف شهاب الفاشنيستا السورية عقب رفضها مسامحته ”بالسيئة“، لرميها الورد في الشارع ورفضها الحديث معه، منوها إلى أنه ”ندم لمبادرته للاعتذار منها“.

وسبق أن بادر نجم مواقع التواصل بالاعتذار من مروة قبل أسبوعين، حيث اتصل بها، إلا أنها رفضت اعتذاره وطالبته بعدم الاتصال بها أو إدخال أي وسيط بينهما، قبل أن تغلق الهاتف بوجهه.

وبدأت الأزمة بين الثنائي منذ مطلع حزيران/ يونيو الماضي، حيث عمد شهاب إلى تقليد مروة راتب من خلال الظهور في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“.

View this post on Instagram A post shared by حساب الرسمي شهاب ملح الانستقرام🇦🇪🇰🇼 (@shahab_vids)



وقام شهاب بوضع ”إسفنجات“ على جانبي فخذيه، وذلك في محاكاة لمظهر مروة، مرفقا صوتها على الفيديو، كما قام بتصوير جدته وهي تقوم بتقليدها بشكل ساخر وقد وضعت على جوانب فخذيها ”اسفنجات“ كذلك.

وأثار الفيديو استياء ”مروة“ التي هاجمت شهاب ووجهت له الشتائم في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“.

وتوعدت حينها بمقاضاته وجدته وزجهما في السجن، رغم محاولات شهاب وإعلانه أكثر من مرة الاستعداد للاعتذار منها، ومطالبته بأن تعفو عن جدته التي تعرضت لوعكة صحية، وفق زعمه.

وأعلنت الفنانة لاحقا تنازلها عن القضية التي رفعتها ضد جدّة شهاب، مؤكدة أن ”أصلها الطيب“ يمنعها من مقاضاة سيدة ثمانينية رغم إساءتها.

ويثير ”شهاب“ على الدوام الجدل بفيديوهاته والقصص التي يعرضها عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، والتي تشاركه فيها في كثير من الأحيان جدته ونساء من أقاربه.

ويعود أصل شهاب إلى إيران، وهو من مواليد آب/أغسطس 2000، في دولة الكويت، وحصد فيها شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة تقليده المشاهير بطريقة كوميدية، إضافة إلى موهبته في الغناء.

وكان قد صدر حكم بحق شهاب قبل نحو عامين بإبعاده عن الكويت، بتهمة مخالفة الآداب العامة.