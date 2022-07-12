إلهام الفضالة ترد على اتهامات هيا الشعيبي بـ"قطع رزقها"

ردت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، بطريقة غير مباشرة على تلميح مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي بأنها تسببت في ”قطع رزقها“، عبر استخدام نفوذها لمنع الشعيبي من العمل.

وكانت الفنانة هيا الشعيبي، قد خرجت في مقطع فيديو وأعلنت فيه أنها ”ستسامح العديد من الأشخاص بمناسبة عيد الأضحى، لكي يتحقق لها الرضا“.

لكنها أكدت أنها ”رغم مسامحتها لأشخاص كثيرين، لكنها لن تسامح من تسبب بقطع رزقها، وكذَّبها، وخانها“، بحسب قولها.

وردت إلهام الفضالة في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في “سناب شات”، وتناقلته الحسابات والصفحات المعنية بأخبار المشاهير، قائلة: ”دايما يقولون إن الجهل مشكلة، صحيح مشكلة، لأنه يوقع في حفرة، واللي يكز مع الكلام يوقع نفسه هو الآخر”.

وأضافت: “خلاص يرحم أم اللي جابتكم افتكروا ذكرى حلوة واحدة، حسنة واحدة، شيء واحد جميل وحلو ما بينا، عيب عيب، كل واحد بيتعامل بأصله”.

وتابعت إلهام الفضالة ملمحة لحديث الشعيبي عليها بطريقة غير مباشرة بالقول: “أنا أقدر أطلق النار على البعض، ولكن ده ما أسلوبي ولا أخلاقي ولا أصلي ولا فصلي ولا رقيي ولا تعاملي مع الناس”.

ومضت الفنانة الكويتية في حديثها قائلة: “أنا دائما أتذكر شغلة واحدة، أن اللي يبتعد بخير يرى خير ويتقي المشاكل، ما في وش ولا في شيء سلبي، ما معقولة إحنا كل يومين مشاكل كله كذب وتلفيق على شو؟ خلاص”.

وأعربت الفضالة عن استيائها من ما اعتبرتها ”المشاكل المتكررة وإقحامها فيها من جانب البعض“، موجهة رسالة إليهم بالقول: “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا أنفسكم قبل ما ترحموا الناس، خلاص هي الطاقة ما فرغت ؟!، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

واختتمت الفنانة مقطع الفيديو بتوجيه رسالة لإلهام الفضالة بطريقة غير مباشرة قائلة: “شوف نفسك واشتغل عليها وتطور من عندك وتذكر مواقف زينة معي واحترمها، تذكروا عيش وملح، قدروا المعروف والعيش والملح والجميل”.

وبعد صداقة طويلة، دب الخلاف بين الشعيبي والفضالة، ليصل إلى حد تبادل الاتهامات، والتلميحات.