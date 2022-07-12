منصور آل زايد "يحرج" رهف القحطاني

اعتذر المشهور الكويتي منصور آل زايد الهاجري من المشهورة السعودية رهف القحطاني؛ بعد أن دخلت عليه في بث على حسابه في ”تيك توك“.

وقدم ”آل زايد“ اعتذاره لرهف القحطاني مع دخولها في البث، إذ أكد لها أنه ”لا يتحدث مع بنات في التطبيق“، معلقا: ”وإذا تعذريني أنا رجل ما أدخل مع بنات“.

وشددت ”القحطاني“ على أنها تتفهم وجهة نظره، فيما أوضح منصور آل زايد أنه ”لم يشأ أن يرفض طلبها التحدث معه، وفضل شرح وجهة نظره“.

وقدمت رهف اعتذارها، فيما رد المشهور الكويتي عليها بالقول: ”الأمور طيبة بالعكس شرفتيني“.

وخرجت رهف القحطاني من البث بعد رفض منصور آل زايد البث معها في ”تيك توك“.

وكانت المشهورة السعودية رهف القحطاني قد هاجمت في فيديو سابق منتقديها من الرجال، الذين يسخرون دائما من شهرتها بالقول إنها ”لا تستحق الشهرة“.

ووصفت القحطاني منتقديها بأنهم ”عاطلون لا يفعلون شيئا، وعالة على المجتمع“.

وعلقت في فيديو بثته عبر حسابها في ”تيك توك“: ”والله يتكلمون رهف القحطاني ما تستحق الشهرة وهو عاطل باطل جالس بالمجلس وهو عالة عالمجتمع ما عنده سالفة“.

وأكدت المشهورة السعودية أنها تستحق الشهرة، مبررة ذلك أنها ”استثمرتها في مساعدة الآخرين، وإخراجهم من السجون“.

وقالت إنها ”دفعت ديون العديد من الغارمين من قحطان“: ”أنا أسدد دين وش المشكلة، امرأة أية امرأة عن 100 رجال، وينكم الرجال أربع سنوات بالسجن وينكم، أول ما اشتغلت كنت أحتاج ريال من واحد ما ألقاه، أول ما اشتغلت طلعته، أول ما اشتغلت، اسمه عاسم أبوي، طلعته، ليه أبغى أبوي يتجمل عند ربعه“.

وأضافت: ”ريحونا بس حاطط رجل على رجل والسيجارة بفمه حتى الباكيت أخته اللي تشتريله، عالة عالمجتمع“.

وأكدت رهف القحطاني أنها ”فعلت أفعال خير كثيرة بفضل شهرتها، حيث إنها تعيل أربع عائلات، وأنها نفعت خلقا كثيرا“، على حد قولها.