"الإعلام الكويتية" تعلن اتخاذها "إجراءات" بحق منظمي حفل موضي الشمراني

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية في بيان لها عن اتخاذها إجراءات قانونية بحق منظمي حفل غنائي، بدعوى مخالفته شروط التصريح.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة أنوار مراد أن ”الوزارة حريصة على تطبيق القانون والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية في الأماكن العامة، عملا بالقرار الوزاري الصادر بهذا الخصوص“.

وشددت المتحدثة، في بيان الوزارة المنشور في حسابها في موقع ”تويتر“، على أن ”أي مخالفة لهذه الاشتراطات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية“.

ولفتت إلى أن ”الوزارة اتخذت فورًا الإجراءات اللازمة بحق الشركة المنظمة لحفل غنائي أقيم في أحد الفنادق ثاني أيام عيد الأضحى، حيث رصد مفتشو الوزارة مخالفات لشروط التصريح، لا سيما الوقت المحدد لإقامة الحفل وعليه تم اتخاذ اللازم وتطبيق القانون بحق الشركة المنظمة“.

ولم تكشف الوزارة عن الحفل المعني، إلا أن حفل المغنية الشعبية السعودية موضي الشمراني، والذي أحيته في الكويت بمناسبة عيد الأضحى، أثار انتقادات من قبل مواطنين بدعوى ”إساءته للعادات والتقاليد المحافظة“.

وكانت الإعلامية حليمة بولند قدمت حفل موضي الشمراني، إذ علقت في كلمة ألقتها أثناء تقديم الحفل، في انتقاد ”مبطن“ لوزارة الإعلام أنه ”تمت توصيتها بمنع الرقص خلال الحفل“.

وهاجم متابعون، حفل ”الشمراني“، لما وصفوه بـ“الاختلاط والرقص والسلوكيات المرفوضة في المجتمع الكويتي“.

وكتبت الدكتورة هيا القحطاني في انتقادها للحفل ”عندما طاحت هيبة الرجل خرجت النساء لحفلات مختلطه بلا رقيب ولا حسيب ترقص وتتمايل أمام الرجال لو كان في القلب خوف من الله ثم تعظيم للرجل في حياتها ما تجرأت تحصر هذه الأماكن ناهيك عمن يسمي نفسه رجلا ويحضر هذه المسخره ويرقص بكل فخر الله يهديكم بس“.

بينما وصف آخر محبي الحفلات بـ“التافهين“: ”من وجهة نظري أي شخص يروح حفلات غنائية إنسان تافهه، أتمنى اللي راح يحط نقطة بعطيه بلوك مابي اشوف رقعة وجهه“.

وطالب الرحال محمد الميموني بمحاسبة القائمين على الحفل ”يجب أن يحاسب منظم الحفل على ما حدث، ماحدث لم نعهده في الكويت في الحفلات المنظمه والمرخصه من الدولة ( رقص واختلاط وهرج ) لا يرضي الله ولا يتناسب مع هويتنا وتقاليدنا“.