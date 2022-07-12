هيا الشعيبي توجه اتهامات مبطنة لإلهام الفضالة بـ"قطع رزقها"

عاودت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي التلميح على مواطنتها إلهام الفضالة عبر حسابها في ”سناب شات“.

وكانت ”الشعيبي“ قد خرجت في مقطع فيديو بثته، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، لتعلن أنها ”ستسامح العديد من الأشخاص بمناسبة العيد، لكي يتحقق لها الرضا“.

واستغلت الفنانة هيا، إعلانها مسامحتها أشخاصا – لم تسمهم – للعودة والتلميح على مواطنتها ”الفضالة“.

إذ أكدت أنها ”رغم مسامحتها لأشخاص كثيرين، لكنها لن تسامح من تسبب بقطع رزقها وكذبها وخانها“.

وشددت على أنها ”بنت صداقتها بنية حسنة في الوقت الذي كان الطرف الآخر يضمر الشر لها“.

وبررت هيا الشعيبي عدم قدرتها على مسامحة هذه الفئة من الأشخاص، لأنهم تسببوا بقطع رزق أبنائها وقطع رزقها، وقاموا ببث شائعات عنها“.

وعلقت في مقطع الفيديو إنها ”لا تتحدث إلا بالحق، وقلبها طيب“.

وشددت في منشور نشرته في ”سناب شات“، أنها لم ”تتعرض بالظلم لأحد، ولم تحفر لأحد“، على حد قولها، لافتة إلى أنها ”تعيش مرتاحة البال وبضميرها“.

وتعرضت هيا الشعيبي إثر مقطع الفيديو لانتقادات من متابعين، مستنكرين استمرارها بالحديث عن إلهام الفضالة ومشكلتها معها، في الوقت الذي تتجاهلها فيه إلهام، وفق متابعين.

وطالب متابعون ”الشعيبي“ بالالتفات لحياتها، بدلا من استرجاع مشكلتها دائما مع إلهام الفضالة.

وبعد صداقة طويلة، دب الخلاف بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة، ليصل إلى حد تبادل الاتهامات والقضايا والتلميحات.

وكانت بداية الخلاف بين الفنانتين الكويتيتين، بعد الهجوم الواسع الذي تعرضت له هيا الشعيبي من قبل متابعين في السعودية، اتهموها بالإساءة للمملكة، تحت هاشتاغ ”هيا الشعيبي تسيء للسعودية“.

وقالت إلهام في مقطع فيديو سابق، إنها كانت بجانب هيا خلال تلك الفترة، وطلبت منها أن تعتذر للشعب السعودي، لكن الشعيبي أصرت على موقفها، ورفضت الاعتذار، على حد قولها.

وأضافت الفضالة، أنها ”وقفت مع الشعيبي في محنتها التي تعرضت لها عام 2020، بعد دخولها السجن، على خلفية نشرها مقطع فيديو إباحيًا“.

وأوضحت أنها ”تواصلت مع محامٍ للدفاع عنها في قضيتها، مشيرة إلى أنها كانت تتواصل بصفة مستمرة مع أسرتها، رغم انشغالها بأعمالها“، مبينة أن ”الشعيبي لم تقدر كل ما فعلته لأجلها، وأنكرته“.

بدورها، كانت هيا الشعيبي قد اتهمت الفضالة أثناء أزماتها تلك، بالتخلي عنها، وعدم مساندتها.