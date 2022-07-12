ما حقيقة انفصال الثنائي السعودي حنان الريمي وحسين بن محفوظ؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً عن انفصال الثنائي السعودي المشهور حنان الريمي، وحسين بن محفوظ.

وكان متابعون طوال الأيام الماضية، قد تحدثوا عن انفصال الثنائي، وسط تساؤلات بشأن صحته.

وعلّقت إحدى المغردات عبر موقع التواصل ”تويتر“: ”استودعت الله حنان الريمي، وحسين بن محفوظ، يارب دائمًا يكونوا مبسوطين ومع بعض، وعلى حب وأُلفة، وصحة، وفرح“.

وعلّق آخر: ”أُحب حنان الريمي، وحسين بن محفوظ، مرَّه، بس ما أدري وش صار، زعلان عليهما مرَّة“.

فيما انتقد آخر استغلال الزواج لأغراض الشهرة، قائلًا: ”جرح كبير، جرح صغير، ما تفرق لو فيها خير ما تطلقت هذا نهاية الشهرة والتشهير في العلاقات الزوجية عبر السوشل ميديا #حنان_الريمي تدخل سجل المطلقات“.

ولم يعلق الثنائي السعودي على ما يتم تداوله بشأن انفصالهما عن بعضهما البعض، لكن توقف كليهما من الظهور معًا عبر حساباتها على مواقع التواصل منذ نحو 3 أشهر.

فيما ورد عبر حسابات محلية أن ”حنان الريمي وحسين بن محفوظ لم ينفصلا، لكن هناك خلافات بينهما قد تؤدي إلى الطلاق“.

يذكر أن المشهورين من مواليد محافظة جدة السعودية، في وقت تداول فيه متابعون أن أصولهما يمنية، وأن حسين بن محفوظ يقيم في دبي.

وعُرفت حنان الريمي من خلال تصوير يومياتها والإعلانات التي غالبًا ما تتعلق بالطعام، فيما عرف حسين بن محفوظ بفضل رياضة ”السكيت“.