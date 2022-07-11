وائل رمضان يكشف عن مفاجأة بشأن انفصاله عن سلاف فواخرجي

كشف الفنان السوري وائل رمضان عن مفاجأة فيما يتعلق بموضوع انفصاله عن مواطنته وزميلته سلاف فواخرجي.

وقال رمضان خلال لقائه مع الإعلامية رابعة الزيات في برنامجها ”شو القصة“، إنه يعيش مع فواخرجي في نفس المنزل، رغم انفصالهما.

وأوضح أنه ”لم يطلق سلاف فواخرجي، ولكنهما انفصلا عن بعضهما فقط لإعطاء الفرصة لكل منهما للتفكير في ما إذا بإمكانهما الاستمرار في زواجهما أم سيتم الطلاق“.

وكانت سلاف فواخرجي أعلنت، في نيسان/ أبريل الماضي، انفصالها عن زوجها وائل رمضان، مشيرة إلى أن ”قلبها ينفطر لهذا القرار، لكنه القدر“.

وكتبت حينها منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ قالت فيه: ”اقرأ في تصريف كلمة الفِصام، انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت، واِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ: اِنْصَدَعَ، اِنْفَصَمَ الإِناءُ: اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل، وانْفَصَمَ المطَرُ: انقطع وأقلع“.

وتابعت سلاف فواخرجي في منشورها المؤثر، قائلة: ”أنا كتلك العروة انقطع، وظهري ينصدع، وكذلك الإناء الذي ينكسر ولا ينفصل، وكالمطر الذي أقلع راوياً وهطل حارقاً، وأنا الآن أعيش ذلك الفِصام، أمامك أيها النبيل، وبعد الفِصام، فطام“.

وأشارت سلاف فواخرجي في منشورها إلى أنه ”كما ننفطم عن أمهاتنا يوماً، ننفطم عمّن نحب، كما أنفَطِم عنك الآن، وقلبي كما يُقال ينخلع“.

وعن سبب الانفصال، أوضحت: ”ليس بيدك وليس بيدي، إنما هو القدر يرسم حياتنا، ويختار لنا ما ليس نحب، لسبب ما، أو حكمة ربما، وألم في القلب على الأكيد“.

ووجهت رسالة لزوجها، قائلة: ”لم أكن جديرة بك كما يكفي، أقسم أنني قد حاولت، وأقسم أنك كنتَ أهلاً لما هو أبعد من الحب، وكنتُ طفلة تحبو، أمام جبل، مهما حاولتْ، لن تصل إلى قمتك، وكنتَ وستبقى رجلاً في عيني، وأمام الله والبشر“.