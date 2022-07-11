صورة تضع حلا شيحة في "ورطة".. هل خلعت الحجاب مجددا؟

تسببت صورة حديثة نشرتها الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة، في عودة الجدل بشأن خلعها الحجاب مجددا.

ونشرت شيحة صورة لوالدها وأبنائها بمناسبة عيد الأضحى، وظهرت فيها ابنتها الكبرى التي تشبهها في الملامح عبر حسابها على ”إنستغرام“ دون حجاب.

وتعرضت الفنانة المعتزلة لانتقادات شديدة بعدما ظن المنتقدون أنها خلعت الحجاب من جديد.

ولم يقتصر الأمر على الانتقادات، بل تسببت الصورة في إطلاق الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، كانت أبرزها شائعة انفصالها عن زوجها الداعية والمنتج المصري معز مسعود، بسبب تفسير البعض أن خلع الحجاب بسبب الانفصال.

ولم تعلق حلا شيحة على تلك الانتقادات أو الشائعات، لكنها اكتفت بحذف الصورة التي تسببت في ذلك الجدل، والتي جمعت والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة بأولادها الأربعة.

وكانت حلا شيحة قد نشرت تلك الصورة أمس الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وهنأت فيها متابعيها بالعيد، إذ علقت عليها بالقول: ”عيد مبارك وإجازة سعيدة، كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وصحة وسلامة وراحة هنية يا رب، وينعاد علينا وعليكم وإحنا بأحسن حال يا رب“.

واعتزلت حلا شيحة التمثيل بعد تصوير فيلم ”كامل الأوصاف“ عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب، قبل أن تخلعه وتعود للعمل بالفن مرة أخرى بعد 13 عاما.

وشاركت حلا في عدة أعمال، كان آخرها فيلم ”مش أنا“ مع الفنان تامر حسني (عُرض عام 2021)، والذي تسبب بجدل كبير، حيث تبرأت من مشاهدها في الفيلم.

ووصفت حلا شيحة مشاهدها في الفيلم الذي عرض العام الماضي بـ“الجريئة“، وذلك في منشور عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، وجهت فيه انتقادات إلى الفنان تامر حسني، بسبب طرحه فيديو كليب يتضمن مشاهد وهو يحتضنها، الأمر الذي ”أثار اندهاشها منه“، حيث اتهمته بأنه ”خالف وعده لها بعدم عرض وإذاعة مثل هذه المشاهد“.

وأكدت حلا شيحة حينذاك، أنها ”بكت وهي تشاهد الفيديو كليب“، معتبرة أن ”المشاهد الرومانسية في الفيلم التي صورتها كانت زلة، وكانت تصورها تحت تأثير ظروف معينة كانت تعاني منها وقتها“.

وأعلنت لاحقا ”توبتها عن تلك المشاهد“، قبل أن تتزوج المنتج والداعية معز مسعود وتعتزل نهائيا.