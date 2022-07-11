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نجل ترامب يعلق على فيديو لنجل بايدن وبحيازته مخدرات
تاريخ النشر: 11 يوليو 2022 7:54 GMT
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022 8:20 GMT

نجل ترامب يعلق على فيديو لنجل بايدن وبحيازته مخدرات

علق دونالد جون ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مقطع فيديو متداول لهانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الحالي وهو يقوم بوزن كمية من المخدرات

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المصدر: فريق التحرير

علق دونالد جون ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مقطع فيديو متداول لهانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الحالي وهو يقوم بوزن كمية من المخدرات وبرفقته ما يعتقد أنها فتاة ليل.

وتساءل نجل ترامب بشكل ساخر، في تعليقه على المقطع، عن كمية التغطية الإعلامية التي كانت لتحصل لو كان هو في الفيديو وليس نجل بايدن.

وانتشرت مقاطع فيديو متعددة خلال الفترة الأخيرة لنجل بايدن أثناء تعاطيه المخدرات وهو في أوضاع غير مناسبة، وبرفقة فتيات ليل.

وقبل أيام ظهر هانتر بايدن وهو يرتدي قميصا متسخا ويمسك بيد ابنته، بعد فترة من تداول مقطع فيديو ظهر خلاله يتعاطى المخدرات في منتجع لعلاج الإدمان.

وفي ذلك المقطع كان بايدن الابن قد تعاطى أدوية مخدرة أثناء وجوده في منتجع صحي بنيوبريبورت، ماساتشوستس، في يناير 2019، حيث ظهر عاريا تماما داخل ما يعتقد بأنه مسبح.

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