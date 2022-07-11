مروج الرحيلي تعتذر لـ"خروف العيد" (فيديو)

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مروج الرحيلي، جدلا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أعربت عن ”حزنها الشديد“ واعتذارها لـ“خروفين“ قبل ذبحهما في العيد.

ونشرت الرحيلي، فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، ظهرت فيه وهي متأثرة بسبب إقدامهم على ذبح ”خروف العيد“، مبدية مدى تعلقها به، ومتأسفة له على نيتها التضحية به.

وصورت الرحيلي، اثنين من ”الخرفان“ يقفان بجانب سلم المنزل قبيل ذبحهما، مشيرة إلى أنها تشعر بالحزن لفراقهما، بقولها: ”أنا مرة حزينة.. والله إني آسفة، والله آسفة“.

وأكدت أنها لن تتناول اللحم هذا العيد بسبب حزنها على الخروفين، قائلة: ”والله ما راح آكلكم، أنا ما هكلهم أنا عرفتهم وتعرفت عليهم كيف آكل لحمهم ما يصير“.

ووجهت الرحيلي حديثها إلى أحد العمال، الذي جاء لنقل الخراف إلى مكان الذبح، وطالبته بالتعامل مع الخراف بهدوء وعدم تعذيبها: ”لا تعذبهم وأنت تشيلهم والله قاعدة أراقبك والله هزعل“، ليرد عليها، قائلا: ”وربي ما راح أعذبهم“.

وتفاعل عدد من المتابعين مع مقاطع الرحيلي، بينما وجه البعض انتقادات لها، بسبب ما اعتبروه ”تصنعا ودلعا في غير محله“.

وقد اتهمها آخرون بمحاولة ”الحصول على المشاهدات عبر منصات التواصل من خلال افتعال هذه المواقف لكي تتصدر التريند“.