"أخي فوق الشجرة".. جديد رامز جلال

أعلن الفنان المصري رامز جلال عن تحضيره لفيلم جديد بعنوان ”أخي فوق الشجرة“، ليمثل عودة له إلى السينما بعد برنامجه ”رامز موفي ستار“ الذي قدمه رمضان الماضي.

ونشر رامز جلال الملصق الدعائي الأول للفيلم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وعلق عليه قائلا: ”بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر“.

وأضاف: ”فيلم أخي فوق الشجرة .. قريباً.. وكل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحي سعيد علينا جميعاً اللهم امين يارب“.

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار رامز جلال الفنانة تارا عماد، نسرين طافش، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ويزو، وهو من إنتاج وليد صبري وإخراج محمود كريم.

جدير بالذكر أن رامز جلال دائما ما يتعرض لهجوم بسبب برنامج المقالب الذي يقدمه كل عام في الموسم الرمضاني بسبب ما يقوم به ضد ضيوفه من الفنانين والرياضيين ورجال المجتمع.

وأعربت الفنانة سميحة أيوب عن رفضها المشاركة في برامج المقالب، التي يقدمها الفنان المصري رامز جلال كل عام في شهر رمضان المُبارك، بسبب ما يتعرض له الفنانون من ”إهانة واستهزاء بهم“ بحسب رأيها.

وذكرت الفنانة في تصريح سابق لـ“إرم نيوز“، أن رامز جلال لن يستطع أن يعرض عليها المشاركة قائلة ”يستجري يقولي كده؟، هو بيستشهد بيا في برنامجه قال لواحدة أنت فاكرة نفسك سميحة أيوب يعني؟، هو عارف القيمة كويس ده بياخد الناس عنده علشان يهزأهم“.

وهاجمت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، رامز جلال، معتبرة أن ما يحدث في برنامجه ”تمثيل وجميع المشاركين فيها يكونون على علم مسبق بالمقلب“.

وقالت مادلين طبر، في حوارها مع الإعلامية المصرية أميرة بدر ببرنامج ”ورا الشمس“ المذاع على فضائية ”الشمس“ المصرية، إن جميع البرامج التي قدمها رامز جلال تهين الضيوف المشاركين فيها، مشيرةً إلى أنهم ”يشاركون في تلك البرامج من أجل المقابل المادي“ بحسب قولها.

وأكدت الفنانة اللبنانية ”معرفة الضيوف مسبقاً بالمقلب المقرر أن يتعرضوا له خلال البرنامج“، مستشهدة بنوعية الملابس التي يحضرون بها قائلة: ”بيكونوا كلهم لابسين كوتش وجينز. العملية واضحة جدا“.

وأضافت: ”أنا جاية النهاردة عارفة اني جاية مقابلة في لقاء تلفزيوني طبيعي لابسة ملابسي المعتادة كعب عالي وجاكت واللبس العادي بتاعي“.

وأجابت مادلين طبر حول سؤال إن عُرض عليها المشاركة في البرنامج، بأنها سترفض لأنه يهين الضيوف، ويتألمون كثيراً خلال المغامرة المعروفة، منتقدة ضيوف البرنامج بالقول: ”بيشاركوا عشان الفلوس برغم أنهم كلهم عندهم فلوس“.