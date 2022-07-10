"شبح بيشة" فنان سعودي شعبي يزعم أن الجن تحضر حفلاته وتطرب لغنائه

أثار فنان سعودي شعبي يدعى عبدالعزيز الشهراني، مؤخراً، جدلاً واسعاً، سواء بسبب نوعية الحفلات التي يقيمها، والتي تقترب نوعاً ما من جلسات الزار، أو بسبب الطقوس والأمور الغريبة التي تحدث من المشاركين في تلك الحفلات.

ويزعم عبدالعزيز الشهراني الملقب بـ ”شبح بيشة“، كما يطلق على نفسه، أن الجن تحضر حفلاته بل وتطرب لغنائه، ووصل الأمر به لدرجة التأكيد أنهم يطلبون منه سماع أغنيات بعينها، بحسب وثائقي بعنوان ”الجن والزار“ نشرته ”إندبندنت عربية“.

ويعتبر الشهراني أو ”شبح بيشة“ من أشهر المغنين المؤدين لحفلات الزار على نغمات الفن الخبيتي والسامري، وباتت حفلاته تستقطب أعداداً كبيرة من الشباب للمشاهدة والاستمتاع بحثاً عن نشوة ”الزار“ أو الاستنزال المنتظر.

وبحسب ما اطلع عليه ”إرم نيوز“ من حفلات أقامها ”شبح بيشة“ ونشرت مقاطع منها في موقع يوتيوب، فإن تلك الحفلات تتميز بالصخب الشديد ويصدر من المشاركين فيها حركات ورقصات مريبة وسلوكيات غريبة مثل لمس النار وأكل الفحم وغيرها، وهي تكاد تكون أقرب إلى المس الشيطاني.

ويقول الشهراني: ”الشياطين تتلبس البشر، وهذا ثابت ولا ينكره أحد. حضوره أثناء الطرب وعزف الموسيقى نحن نسميه حضور الزار، لكن هم في نهاية الأمر شياطين“.

وعن سبب زعمه حضور الجن لحفلاته يضيف: ”من الشياطين (الجن الراقصين) الذين يطربون على أغنية، وأحياناً يطلبون أغاني معينة، وبعضهم يردد كلمات القصيدة كاملة ويطلبها“.

ويتابع الشهراني حديثه قائلاً: ”عندما نلعب على الأغاني القديمة بالذات تحصل الحضرة، يحضرون مباشرة فهم يحبون الشعبي والقديم“، مضيفاً ”حتى عندما يقرر المغادرة، يشترط إيقاعاً معيناً أو أغنية محددة ليرحل، فنلبي طلبه لأنه حضر طربان“.

ويبرر ”شبح بيشة“ السلوكيات الغريبة في حفلاته بقوله: ”من ماذا خُلق الجن؟ خلق الجان من مارجٍ من نار، فعندما يمسك بالنار أو يأكلها فهذا أمر طبيعي وانجذابه لها جزء من طبيعته، فإذا كان جنياً حقيقياً وليس شخصاً مدعياً فلن يتأذى“.

وبلغ صيت ”شبح بيشة“ الواسع لدرجة استضافته في قناة MBC السعودية، ثاني أيام عيد الأضحى، كما أعلن مدير أعماله في تغريدة عبر تويتر اليوم الأحد.