فنان نيجيري يخطف الأضواء على "تيك توك" بفضل "تحدي الرقص"

بفضل أغنية No Wahala التي تم إدخالها في أحد تحديات الرقص على تطبيق ”تيك توك“، خطف المغني النيجيري غودسون إيبال الأضواء وأصبح من مشاهير التطبيق الصيني الذين حققوا شهرة واسعة.

وظهر الفنان النيجيري البالغ من العمر 28 عامًا وهو يؤدّي أغنية ”لا مشكلة“ ونال شهرة واسعة مع تداول الأغنية على نحو واسع بلغ أكثر من مليوني مشاهدة على منصة ”تيك توك“ وفق ما أكدته ”جون أفريك“.

ويقول إيبال لصحيفة ”جون أفريك“ الصادرة بالفرنسية: ”منذ وصولي إلى باريس سمعت أغنيتي في كل مكان، في التاكسي، في المتاجر، في الراديو… إنه جنون“.

وأكد أنه فوجئ بالأرقام الخاصة بتحدي الرقص ووصفها بالمذهلة، حيث إنه في المجموع تم نشر أكثر من 400.000 مقطع فيديو يظهر شبابًا من جميع أنحاء العالم يؤدون نفس تصميم الرقصات الأفريقية على ”تيك توك“.

وأشارت ”جون أفريك“ إلى أن الفنان النيجيري يبدي بعض القلق إزاء حقوقه المعنوية حيث تم التقاط الفيديو على منصة المشاركة دون ذكر اسمه، إذ إنّ هذه الشبكة الاجتماعية الأكثر متابعة بين الشباب تدين في بروزها إلى الأغاني الموقعة من فنانين أفارقة دون أن يستفيدوا دائما من الظهور أو الاعتراف بسبقهم وإنجازهم.

ويقول الشاب النيجيري: ”أنا لست مهتمًا جدًا بالشبكات الاجتماعية، ولكن كان علي أن أبدأ بفتح حساب لنشر نسخة مع مجموعة ”تيوا سافاج“، مشيرا إلى أنّ هناك ثلاث نسخ رسمية للأغنية، وهي عرض مع ”كيز دانيال“ و“تيوا سافاج“ وكلاهما نسخة فرنسية، إضافة إلى نسخة لمجموعتي ”تاليكسو“ و“ويلز وأمابيانو“.

وصدر الألبوم الأول للمغني النيجيري في يوليو / تموز 2021، قبل شهرين من إنشاء التحدي، وصعدت الأغنية منذ ذلك الحين إلى أفضل 100 أغنية من ”أبل ميوزيك“ في 26 دولة واحتلت المرتبة الثانية في قائمة أكثر الأغاني شهرة في العالم.