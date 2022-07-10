دينا تهاجم عمر كمال بسبب تصريحاته عن الراقصات‎‎

هاجمت الراقصة المصرية دينا مواطنها مطرب المهرجانات عمر كمال بسبب إعلانه مؤخرا عن عدم الاستعانة براقصات في كليباته القادمة بسبب رغبته في ”تقوى الله“.

وقالت الراقصة دينا: ”عمر كمال استعان براقصات في أغلب أغنياته، هل كلامه عن الراقصات حاليا معناه توجيهه رسالة للناس أن ما قدمه كان سيئا، وقرر تصحيح مساره؟“.

وأضافت دينا في تصريح لها: ”كلامه مش هيغير حاجة في الحالتين، ومش مستنين منه يقول إن الراقصة بتعمل شغلها“.

وعن رغبته في تقوى الله أكدت: ”اتقي الله في تصرفاتك وأعمالك، هو أنت بتغني موشحات؟ عندك مليون طريقة تتقي ربنا بيها، لكن متقولش إنك هتتقي ربنا لما متجبش فنانة جنبك، لأنك أساسا بتعمل أغاني بترقص“.

وعن تصريحه بأن الجمهور غير متقبل لوجود راقصات في أغانيه قالت: ”أنت جبت كلامك الغريب ده منين؟ مهنة الرقص لها محبين في كل مكان، فتعداد الشعب المصري 110 ملايين نسمة، والفن أذواق، فمن الممكن أن تجد فئة من الجمهور لا تحب نوعية أغنياتك، ولكن من يعمم جاهل بكل تأكيد“.

وأكدت دينا في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أنها لن تتعامل مع عمر كمال حتى وإن طلب هو منها ذلك.

ويستعد الفنان المصري عمر كمال لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان ”حلوين“، تجمع بينه وبين المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة للمرة الثانية، بعد النجاح الذي حققه كليب ”ضيعنا“ الذي شهد أول تعاون بينهما.

وقال عمر كمال، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“: ”هذه الأغنية لا أستعين فيها براقصات، لأنني قررت أن اتقي الله ولن أستعين مرة أخرى براقصات في أي عمل سأقدمه، والحمد لله الأغاني بتاعتي بتشتغل في كل البيوت، لذلك قررت أن أولادنا ما يتفرجوش على رقاصات مع احترامي لكل الراقصات“.

وأضاف المغني المصري أنه اتخذ مسارا مختلفا عما قدمه من قبل، حيث أصبح أكثر حرصا على الابتعاد عن الكلمات غير الملائمة للجمهور، وتقديم فن هادف.

وأشار إلى أنه يستعد لتقديم أغنية بعيدة عن المهرجانات خلال الفترة المقبلة، يتمنى أن تحقق نجاحا، لأنه يحب هذا النوع من الغناء ويتمنى الاستمرار فيه.

وعن تعاونه للمرة الثانية مع الفنان عبد الباسط حمودة، أكد كمال أنه يشعر بالراحة مع الفنان عبد الباسط حمودة، مشيرا إلى أن التعامل معه مريح، ويستجيب لأي طلبات، ويصر على التصوير في موعده، فضلا عن أنه فنان كبير وله قاعدة جماهيرية عريضة، بحسب تعبيره.