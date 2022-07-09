طليق ياسمين الخطيب يتوعدها بعد حديثها عن أسباب الانفصال

توعد رجل الأعمال المصري رمضان حسني طليقته الإعلامية ياسمين الخطيب بعد تصريحاتها التي أدلت بها أثناء لقائها مع الإعلامي تامر أمين، مؤخراً، وتحدثت فيها عن أسباب الانفصال من وجهة نظرها.

وأعلنت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، عن طلاقها من رجل الأعمال رمضان حسني، مرجعة ذلك إلى خبرته المحدودة في الحياة وفي التعامل مع النساء، على حد وصفها.

وقال رمضان حسني في منشور كتبه عبر فيسبوك: ”النهايات أخلاق.. جملة صغيرة لم أكن أعلم أنها تحمل الكثير من الأخلاقيات التي تربينا عليها في حياتنا دون أن ندري أنها أحيانا ما تكون صعبة التواجد لدى البعض، فما أسهل أن ترمي غيرك بحديث باطل من أجل كسب التعاطف وإظهار قلة الحيلة“.

وأضاف: ”لكن رغم ذلك، ورغم الطعن في صفاتنا التي يعلمها القاصي والداني، مَن تعاملنا معهم يوما ومن تعامل معنا سنوات أننا معاذ الله أن نخوض في فضح ما أمرنا الله بأن يكون سرا بين كل زوج وزوجة، فالمشاكل الأسرية مكانها المنزل، حتى وإن تم هدمه فلا يخرج ما كان فيه“.

وحذر رمضان حسني من الزج باسمه في أي تصريحات إعلامية: ”لم أكن أريد أن أكتب تلك الكلمات ولكني اضطررت ردا على ما قامت به السيدة طليقتي، والذي ما هو إلا أقاويل عارية تماما من الصحة، ورغم ذلك لن أتحدث عن السبب الحقيقي للطلاق حفاظا على أسرار البيت، لذا سيتولى مستشاري القانوني الرد على أي لقاء أو موضوع يتم فيه الزج بإسمي تحت أي ظرف“.

وختم حديثه، قائلاً: ”وفي النهاية ليس عيبا أن نقع في خطأ ولكن العيب كل العيب هو الاستمرار فيه.. ”والله يعلم وأنتم لا تعلمون“.

وصرحت الخطيب قبل يومين خلال مقابلة متلفزة بأنها انفصلت رسميا منذ أسبوع، وهو ما جعلها تشعر بالارتياح لحسم الأمر، ولكن تنتابها بعض المخاوف من الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الجمهور يربط دائما، بين زواج المرأة الجميلة من رجل الأعمال بالمصلحة، مؤكدة أنها ”تزوجت من أجل الاستقرار، وكانت تحتاج إلى رجل بجانبها يشاركها أفراحها وأحزانها“.

وعن سبب الطلاق ذكرت الخطيب: ”أنا ست صعب تتفهم.. وهو خبرته في معاملة الستات والحياة عموما محدودة“، نافية حصولها على مؤخر طلاق بسبب عدم اتفاقهما عليه مسبقا.

وكانت الخطيب قد أعلنت طلاقها من زوجها رجل الأعمال رمضان حسني قبل أسابيع، من خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك، لتعلن بعدها بأيام عن تصالحهما بعد اعتذاره قبل أن تعلن طلاقها منه مجدداً.