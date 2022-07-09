أحدث ظهور للشاعر القطري محمد بن فطيس المري بعد أنباء الحكم عليه بالسجن

ظهر الشاعر القطري محمد بن فطيس المري، اليوم السبت، في مقطع فيديو رفقة الشاعر السعودي راشد بن قطيما، وذلك في أحدث طلة منذ أنباء الحكم عليه بالسجن 15 عاما في مايو الماضي.

مقطع الفيديو الذي تداوله مغردون كثر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنشد فيه الشاعر القطري أبياتا بمناسبة العيد، وقد أعاد تغريدها مرئية ومكتوبة العشرات من المستخدمين.

محمد بن فطيس

راشد بن قطيما #عيدكم_مبارك pic.twitter.com/03Nic7zPbx — محمد منصور (@mmhmalsubaie) July 9, 2022

وفي مايو الماضي، كشفت وثيقة تلخص حكما قضائيا غيابيا أصدرته محكمة ابتدائية قطرية، في قضية غامضة التفاصيل وتحاط بتكتم شديد، يقضي بسجن الشاعر القطري محمد بن حمد بن فطيس المري 15 عاما.

وحينها، نشر حساب في تويتر، معني بأخبار الشاعر القطري محمد راشد حسن العجمي، المعروف بلقبه الشهير ”ابن الذيب“، الوثيقة، وقد ورد فيها اسم المري الذي تم الحكم عليه 15 عاما عن اتهامات مسندة إليه بسبب مقطع فيديو انتقد فيه قناة الجزيرة، وحث أبناء قبيلته آل مرة على المطالبة بحقهم في المساواة.

لكن البنود الأولى من الحكم برأت المري مع ”ابن الذيب“ من تهمة التخابر لدى دولة أجنبية (الإمارات والبحرين)، كما برأهما الحكم، مع المحامي البارز هزاع بن علي أبو شريدة المري، وأخيه الدكتور راشد بن علي أبو شريدة المري، من تهمة ”ارتكاب فعل يؤدي إلى المساس باستقلال الدولة..“، في حين حكم على ابن الذيب والأخوين هزاع وراشد المري بالسجن المؤبد، كما أكد الشاعر ابن الذيب في وقتٍ سابق.

الحكومة تتراجع وتبرأ #محمد_ابن_الذيب عن تهمة التخابر في حكمها الصادر.

وتعاقبه في السجن المؤبد في تهم لا تمت للواقع في صله. pic.twitter.com/9JCus8AQ0l — محمد ابن الذيب (@mbinaltheeb) May 11, 2022

ويرتبط الحكم بقضية احتجاجات منتصف العام الماضي، عندما نظم عدد كبير من أفراد قبيلة آل مرة في قطر احتجاجات غير مسبوقة، ضد قانون الانتخاب الجديد الذي حرمهم من الترشح لأول انتخابات برلمانية، وانتهت باعتقال عدد من أبرز منظمي تلك الاحتجاجات، بينهم المحامي البارز هزاع المري.