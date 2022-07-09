السعودية.. تفاعل مع غياب الإعلامي محمد آل محيي عن تغطية الحج

استذكر إعلاميون ومواطنون في السعودية الإعلامي محمد آل محيي، الذي يعد من الوجوه البارزة على قنوات السعودية في تغطية موسم الحج.

واعتاد محمد آل محيي الظهور في القنوات المحلية لنقل وقائع مناسك الحج في كل عام، كان آخرها ظهوره في موسم الحج من العام الماضي 2021.

ويستعيد إعلاميون آخر العبارات التي ختم بها ”آل محيي“ تقريره الإعلامي خلال تغطيته حج العام 2021، إذ ختمها بقوله: ”حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع بعد أن منّ الله عليهم بتأدية مناسك الحج وسط منظومة متكاملة“.

وكانت آخر تغريدات محمد آل محيي في حسابه في موقع ”تويتر“، يعلن فيها ختامه تغطية حج العام 2021، إذ علق حينها: ”انتهت تغطيتنا لموسم #حج ١٤٤٢هـ على قناة السعودية وقناة SBC، بكل فخر #السعودية 🇸🇦 أصبحت نموذجًا عالميًا ورائدًا في القدرة على إدارة مسؤولية كبرى كشعيرة الحج وضبطها في ظل ظروف صحية معقدة فرضتها جائحة #كورونا“.

وغاب الإعلامي السعودي عن تغطية حج هذا العام، بعد وعكة صحية مفاجئة تعرض لها في مطلع هذا العام يناير/ كانون الثاني الماضي، ليتم نقله بعدها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، ويدخل في ”غيبوبة“ منذ ذلك الوقت.

وتعرض الإعلامي محمد آل محيي لأزمته الصحية ودخوله في غيبوبة في ذات الشهر، الذي أعلن فيه عن وفاة والده، إذ توفي في الـ3 من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكتب مراسل قناة السعودية محمد السحيباني، مع أول غياب لـ“آل محيي“: ”الله يشفيه ويعافيه ويرفع عنه.. محمد آل محيي رجل لا يبخل بمعلومة استفدت منه الكثير وكان داعماً للجميع اسال الله بمنه وكرمه أن يلطف بحاله ويجعل ما جاه تكفير وطهور“.

كما استذكرت مغردة، الإعلامي السعودي، مع ختام موسم حج هذا العام: ”شكراً قيادتنا شكراً السعودية،شكراً لكل من تعب وسهر بقطاعات الصحة والأمن والمتطوعين، وحتى الإعلام شكر كبير لهم، وعلى طاري الإعلام كان فيه مراسل سعودي ساهم بعمل تقارير مباشرة عن موسم الحج الماضي، والآن الله يشفيه ويقوّمه بالسلامة في غيبوبة الله يقوم منها يارب، محمد آل محيي“.

وكتب مغرد آخر: ”اللهم يارب العرش العظيم اسألك ف هذا اليوم الفضيل الشفاء العاجل لعبدك محمد آل محيي والبسه ثوب الصحة والعافية واجعل ما اصابه طهورا بإذن الله ..“.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمّت بالإعلامي محمد آل محيي.