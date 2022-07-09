عبودكا يثير سجالا: "يوم عرفة وايد قوي"

أثار مشهور مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، الشهير بـ“عبودكا“، سخرية لدى متابعين، بعد تقديمه النصيحة بشأن صيام ”يوم عرفة“.

وكانت الصيغة التي أراد فيها ”عبودكا“ الحديث عن ”يوم عرفة“ تسببت بانتقادات متابعين، فيما دافع آخرون عنه، لافتين أن ”هناك تلاعبا في الفيديو المتداول عن حديثه“.

وعلق ”عبودكا“ في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“: ”اليوم هذا يوم عرفة مو إجباري، بس وايد قوي، يعني يغفرلك ورا وقدام سنة وسنة“.

وسخر متابعون من ”عبودكا“، إذ اعتبروا طريقة حديثه عن ”صيام عرفة“، تشبه الإعلانات التي روجها، وكتب مغرد: ”اعمت عيونهم الاعلانات أجل صار صيام يوم عرفه قوي“.

وعلقت مغردة: ”وايد قوي! يحسبه اعلان“، فيما كتب ”بندر“: ”عبودكا يعلن عن يوم عرفه“.

فيما دافع آخرون عن المشهور الكويتي، مؤكدين أن ”الفيديو تم التلاعب به“: ”هو صادق.. بعدين هم قاصين المقطع مو جايبين كلامه كله ماخذين اللي يبون يصعدونه ترند عشان يطلعو ع ظهر عبودكا جيبو كلامه من البدايه مو تاخذو نص وتتركو الباقي“.

ورأى ”سامي“ أن ”عبودكا“ خانه التعبير، لكنه ”لم يخطئ في معلوماته“: ”الرجال حاول يوصل المعلومة بصورة بسيطة وبدون تكلف وحسب مقدرته ؛ يقصد أنه صيام يوم عرفه أجره عظيم و ولكن انه نافلة و ليس واجب“.

وقال مغرد: ”كلن على فهمه يحاول يبشر وينقل للمسلمين يمكن هو كذا أسلوبه وطبعة بالكلام .. وعلى قد معرفته ويمكن يتقبل من يتابعه هذة النصيحة كما فهمها منه (الصيام ليس واجب لكن من أجرة كذا وكذا) قالها بأسلوبه .. الله يكتب له الاجر وينفع به“.

يذكر أن صيام ”يوم عرفة“ كان قد أثار جدلا واسعا في الأيام الماضية، إذ كان الداعية السعودي أحمد الغامدي، المدير السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة، قد طالته انتقادات بعد تصريحه بـ“ضعف حديث صوم عرفة“.

واعتاد الغامدي في كل سنة التأكيد على ”ضعف الحديث“ ليلاقي هجوما واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه في هذه السنة لاقى انتقادا من الداعية الشهير عادل الكلباني إمام الحرم المكي سابقا، الذي غرد في ”تويتر“: ”صيام يوم عرفة ثابت في الصحيحين وغيرهما فلا تستمع لقطاع طرق الخير وعليك بالجادة“.

وردا على انتقاد الكلباني قال الغامدي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”الحديث ليس ثابتا في الصحيحين، ومثل هذا اللمز لا يليق بطالب العلم ولا من الذين يحترمون الطرح الفكري“.