تهنئة فايز المالكي بعيد الأضحى تثير الجدل

أثارت تهنئة غرد بها الفنان السعودي المعتزل فايز المالكي عبر حسابه في ”تويتر“، الجدل، بعد أن تبين أنها منسوبة لشخص آخر.



وكان فايز المالكي هنأ متابعيه بعيد الأضحى المبارك، لافتا أنه ”لا يحب النسخ واللصق والتهاني الجاهزة على غرار الكثير من الناس، بل يفضل تهنئة الآخرين بجهده“.

وتنتهي التغريدة بتوقيع اسم صاحبها، وهو خالد الحسن، الذي أرسلها صاحبها فيما يبدو إلى ”المالكي“ قبل أن يقرر نسخها لتهنئة متابعيه.

وجاء في التغريدة: ”لست من ممن ينسخ تهاني العيد ولا ممن يرسل التبريكات بقص ولصق للغالين اكتب تهنئة العيد بأصابعي وعصارة فكري فهو أقل واجب كل عام وانتم بخير ومن العايدين الفايزين… اخوكم / خالد الحسن“.

وأثارت تهنئة فايز المالكي تفاعلا واسعا من قبل متابعيه، الذين تندروا على ما حصل، وتوقيعه باسم شخص آخر في الوقت الذي عاب فيه على خاصية النسخ واللصق.

وبدأ متابعون، ومن باب الفكاهة، بالرد عليه باسم ”خالد الحسن“، ليستفسر فايز المالكي من متابعيه عن السبب قبل أن ينبهوه إليه.

وعلق في استفساره: ”وش فيكم ماني فاهم شي المنشن كله خالد الحسن وش السالفة“.

وتنبه ”المالكي“ للخطأ الذي وقع فيه، في وقت لاحق، ليستقبل تعليقات متابعيه الطريفة، بصدر رحب.

وتزامنا مع ذلك، رد شخص يدعى ”خالد الحسن“ على تهنئة فايز المالكي، دون أن يوضح إن كان بالفعل صاحب التهنئة، ليعلق على تهنئة الفنان السعودي، بالقول: ”يا ابو ركان #فايز_المالكي ماتوقعتها منكم كذا لكن علشان #عيد_الاضحى ماشي مسموح“.