دينا المصري تظهر من جديد بعد عزمها الانتحار.. ماذا كتبت؟

ظهرت الفنانة المصرية دينا المصري، من جديد، بعد أن أعلنت أخيرا أنها ستنتحر بسبب ”يأسها“ من الحياة.

وكانت دينا فاجأت متابعيها وأصدقاءها عبر حسابها على فيسبوك، بإعلان عزمها الانتحار، بعدما خرجت في بث مباشر قالت فيه إنه آخر فيديو لها.

وكتبت عبر خاصية استوري على فيسبوك ”ياه.. كل دي رسائل ومكالمات.. دانا طلعت غالية أوي بقا وأنا معرفش.. بجد بشكر الناس كلها.. عيد سعيد عليكم جميعا“.

وظهرت الفنانة الشابة أخيرا في بث أعلنت فيه أنه الأخير لها، موجهة الحديث لأصدقائها ومتابعيها، معربة عن حزنها من حياتها التي تعيشها والتي تعرضت خلالها لاستغلال البعض.

وقالت دينا المصري، في البث، إن ”معاناتي في الحياة بدأت فعليًّا وأنا في سن صغيرة، بعدما انفصلت والدتي عن والدي، ثم تزوجت من رجل آخر، وتعلقت به كثيرًا لكنه فارق الحياة، لتزداد معاناتي“.

وأشارت إلى أنها ذهبت إلى طبيب نفسي، لكي تتعالج عنده منذ فترة طويلة، لكن دون جدوى، وأخرجت وصفات طبيبة من حقيبتها وقالت إنها إرشادات من طبيبها بزيادة جرعات العلاج وأدوية الاكتئاب التي لم تستطع معالجتها.

وأكدت أنها خلال حياتها التي وصفتها بـ“التعيسة“، لم تجد من يقدم لها العون من دوائر معارفها دون مقابل، وأن الجميع يحاول استغلالها، مشيرةً إلى أن ذلك ما يدفعها للانتحار.

ودخلت في نوبة بكاء، وقالت “قررت إنهاء حياتي قولوا بقى ضعف، ماتت كافرة، قولوا أي حاجة”، موجهة رسالة وهي في حالة سيئة لمشاهدي البث المباشر بالقول “أنتم هتحضروا معي اللحظة دي”.

ووجهت دينا رسالة إلى من اتهمتهم باستغلالها وهي منهارة بالبكاء، بالقول “افتكروا أنني عمري ما أذيت أي حد، بس كلكم أذيتوني، ودمرتوني، أنا بكرهكم كلكم”، وتركت السيارة واستمر البث المباشر لحظات ثم انقطع، دون معرفة مصيرها.